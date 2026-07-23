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АЗС ошеломили ценами на горючее: сколько стоит заправиться 23 июля
Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 79,84 грн.
Ведущие сети АЗС Украины переписали цены на горючее 23 июля. В большинстве случаев бензин, дизель и автогаз прибавили в цене 1-2 грн за литр, а отдельные операторы подняли стоимость премиальных марок еще более существенно.
Об этом сообщает «Главком».
В четверг средняя цена литра бензина А-95 в Украине составляет около 79,84 грн, а дизельного горючего — 83 грн.
В части сетей автозаправок газ, бензин и дизель подорожали на 1-2 грн за литр. Один из операторов повысил цены на дизельное горючее и премиальные марки на сумму до 3 грн/л. В то же время, одна из сетей не меняла стоимость ни одного вида горючего.
Самые высокие цены на бензин и дизель зафиксированы в сетях ОККО, WOG и SOCAR. Самое дешевое топливо традиционно можно приобрести на АЗС «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».
Цены на топливо сегодня, 23 июля 2026 года
UPG
A95 — 78,90
A95+ — 80,90
ГП — 81,90
ДТ+ — 83,90
A100 — 88,90
A92 —
Газ — 40,90
OKKO
A95 — 81,90
A95+ — 84,90
ГП — 84,90
ДТ+ — 87,90
A100 — 91,90
A92 —
Газ — 41,90
WOG
A95 — 82,90
A95+ — 85,90
ГП — 85,90
ДТ+ — 88,90
A100 — 92,90
A92 —
Газ — 41,90
KLO
A95 — 79,40
A95+ — 82,20
ДТ — 84
ДТ+ — 86,40
A100 — 90,02
A92 — 75,20
Газ — 40,90
SOCAR
A95 — 83,90
A95+ — 86,90
ГП — 84,90
ДТ+ — 87,90
A100 — 93,90
A92 —
Газ — 41,90
«Укрнафта»
A95 — 77,90
A95+ — 80,90
ГП — 80,40
ДТ+ — 82,40
A100
A92 — 75,90
Газ — 39,40
«БРСМ-Нафта»
A95 — 73,99
A95+ —
ГП — 78,99
ДП+ —
A100
A92 —
Газ — 37,99.
Напомним, по прогнозам экспертов, из-за проблем с морской логистикой на юге и высоким оптовым импортом (85-90 грн/л) розничные цены на горючее в Украине уже в начале августа могут вырасти до 100 грн за литр и выше. На государственных заправках «Укрнафта» горючее может быть немного дешевле (около 95 грн), однако возможен его дефицит.