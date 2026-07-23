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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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АЗС ошеломили ценами на горючее: сколько стоит заправиться 23 июля

Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 79,84 грн.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Цены на горючее растут

Цены на топливо растут / © ТСН

Ведущие сети АЗС Украины переписали цены на горючее 23 июля. В большинстве случаев бензин, дизель и автогаз прибавили в цене 1-2 грн за литр, а отдельные операторы подняли стоимость премиальных марок еще более существенно.

Об этом сообщает «Главком».

В четверг средняя цена литра бензина А-95 в Украине составляет около 79,84 грн, а дизельного горючего — 83 грн.

В части сетей автозаправок газ, бензин и дизель подорожали на 1-2 грн за литр. Один из операторов повысил цены на дизельное горючее и премиальные марки на сумму до 3 грн/л. В то же время, одна из сетей не меняла стоимость ни одного вида горючего.

Самые высокие цены на бензин и дизель зафиксированы в сетях ОККО, WOG и SOCAR. Самое дешевое топливо традиционно можно приобрести на АЗС «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

Цены на топливо сегодня, 23 июля 2026 года

UPG

  • A95 — 78,90

  • A95+ — 80,90

  • ГП — 81,90

  • ДТ+ — 83,90

  • A100 — 88,90

  • A92 —

  • Газ — 40,90

OKKO

  • A95 — 81,90

  • A95+ — 84,90

  • ГП — 84,90

  • ДТ+ — 87,90

  • A100 — 91,90

  • A92 —

  • Газ — 41,90

WOG

  • A95 — 82,90

  • A95+ — 85,90

  • ГП — 85,90

  • ДТ+ — 88,90

  • A100 — 92,90

  • A92 —

  • Газ — 41,90

KLO

  • A95 — 79,40

  • A95+ — 82,20

  • ДТ — 84

  • ДТ+ — 86,40

  • A100 — 90,02

  • A92 — 75,20

  • Газ — 40,90

SOCAR

  • A95 — 83,90

  • A95+ — 86,90

  • ГП — 84,90

  • ДТ+ — 87,90

  • A100 — 93,90

  • A92 —

  • Газ — 41,90

«Укрнафта»

  • A95 — 77,90

  • A95+ — 80,90

  • ГП — 80,40

  • ДТ+ — 82,40

  • A100

  • A92 — 75,90

  • Газ — 39,40

«БРСМ-Нафта»

  • A95 — 73,99

  • A95+ —

  • ГП — 78,99

  • ДП+ —

  • A100

  • A92 —

  • Газ — 37,99.

Напомним, по прогнозам экспертов, из-за проблем с морской логистикой на юге и высоким оптовым импортом (85-90 грн/л) розничные цены на горючее в Украине уже в начале августа могут вырасти до 100 грн за литр и выше. На государственных заправках «Укрнафта» горючее может быть немного дешевле (около 95 грн), однако возможен его дефицит.

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Дата публикации
Количество просмотров
238
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