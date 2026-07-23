АЗС ошеломили ценами на горючее: сколько стоит заправиться 23 июля

Цены на топливо растут / © ТСН

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Ведущие сети АЗС Украины переписали цены на горючее 23 июля. В большинстве случаев бензин, дизель и автогаз прибавили в цене 1-2 грн за литр, а отдельные операторы подняли стоимость премиальных марок еще более существенно.

Об этом сообщает «Главком».

В четверг средняя цена литра бензина А-95 в Украине составляет около 79,84 грн, а дизельного горючего — 83 грн.

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В части сетей автозаправок газ, бензин и дизель подорожали на 1-2 грн за литр. Один из операторов повысил цены на дизельное горючее и премиальные марки на сумму до 3 грн/л. В то же время, одна из сетей не меняла стоимость ни одного вида горючего.

Самые высокие цены на бензин и дизель зафиксированы в сетях ОККО, WOG и SOCAR. Самое дешевое топливо традиционно можно приобрести на АЗС «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

Цены на топливо сегодня, 23 июля 2026 года

UPG

A95 — 78,90

A95+ — 80,90

ГП — 81,90

ДТ+ — 83,90

A100 — 88,90

A92 —

Газ — 40,90

OKKO

A95 — 81,90

A95+ — 84,90

ГП — 84,90

ДТ+ — 87,90

A100 — 91,90

A92 —

Газ — 41,90

WOG

A95 — 82,90

A95+ — 85,90

ГП — 85,90

ДТ+ — 88,90

A100 — 92,90

A92 —

Газ — 41,90

KLO

A95 — 79,40

A95+ — 82,20

ДТ — 84

ДТ+ — 86,40

A100 — 90,02

A92 — 75,20

Газ — 40,90

SOCAR

A95 — 83,90

A95+ — 86,90

ГП — 84,90

ДТ+ — 87,90

A100 — 93,90

A92 —

Газ — 41,90

«Укрнафта»

A95 — 77,90

A95+ — 80,90

ГП — 80,40

ДТ+ — 82,40

A100

A92 — 75,90

Газ — 39,40

«БРСМ-Нафта»

A95 — 73,99

A95+ —

ГП — 78,99

ДП+ —

A100

A92 —

Газ — 37,99.

Напомним, по прогнозам экспертов, из-за проблем с морской логистикой на юге и высоким оптовым импортом (85-90 грн/л) розничные цены на горючее в Украине уже в начале августа могут вырасти до 100 грн за литр и выше. На государственных заправках «Укрнафта» горючее может быть немного дешевле (около 95 грн), однако возможен его дефицит.

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