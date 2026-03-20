АЗС переписали ценники: сколько стоит горючее 20 марта
Цены на бензин, дизельное горючее и газ в Украине растут несколько дней подряд.
Цены на топливо в Украине растут из-за ситуации с мировыми котировками на нефть, курса валюты, логистики и налоговой нагрузки.
Сети не прогнозируют дефицит горючего, одна цены растут каждый день.
В частности, сегодня 95-й бензин поднялся в цене в несколько гривен.
Еще вчера улучшенный А-95 на заправке UPG стоил 72,90 грн, а сегодня его стоимость выросла на 3 грн — до 75,90 грн.
На столичных АЗС литр бензина в среднем обойдется в 72,90–77,99 грн.
Цена премиального 100 также выросла — от 82,90 грн до 84,99 грн/л.
ДТ стоит 82,90-87,99 грн/л, газ — 46,98 грн/л.
Напомним, в марте цены на горючее в Украине стремительно выросли и продолжают повышаться. Мировой энергетический рынок «штормит» в ответ на события на Ближнем Востоке.