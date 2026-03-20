Деньги
896
1 мин

АЗС переписали ценники: сколько стоит горючее 20 марта

Цены на бензин, дизельное горючее и газ в Украине растут несколько дней подряд.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Рынок горючего в Украине готовится к очередному ценовому удару.

© Pixabay

Цены на топливо в Украине растут из-за ситуации с мировыми котировками на нефть, курса валюты, логистики и налоговой нагрузки.

Сети не прогнозируют дефицит горючего, одна цены растут каждый день.

В частности, сегодня 95-й бензин поднялся в цене в несколько гривен.

Еще вчера улучшенный А-95 на заправке UPG стоил 72,90 грн, а сегодня его стоимость выросла на 3 грн — до 75,90 грн.

  • На столичных АЗС литр бензина в среднем обойдется в 72,90–77,99 грн.

  • Цена премиального 100 также выросла — от 82,90 грн до 84,99 грн/л.

  • ДТ стоит 82,90-87,99 грн/л, газ — 46,98 грн/л.

Напомним, в марте цены на горючее в Украине стремительно выросли и продолжают повышаться. Мировой энергетический рынок «штормит» в ответ на события на Ближнем Востоке.

896
