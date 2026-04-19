АЗС переписали ценники: сколько стоит топливо 19 апреля
На 19 апреля 2026 года крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо.
Об этом сообщает «Главком».
Средняя стоимость бензина А-95 осталась без изменений по сравнению с предыдущим днем и составляет около 74,2 грн за литр.
Цены на дизельное топливо также не изменились, в среднем — 90,2 грн.
Самый дорогой бензин и дизель предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самое дешевое топливо — «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».
Напомним, из-за обострения на Ближнем Востоке мировые цены на нефть пошли вверх. В Украине стоимость бензина внезапно взлетела.
Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев призвал топливные компании не поднимать цены на бензин.
Тем не менее, эксперты считают, что в Украине на АЗС цены на бензин и дизель могут взлететь до 100–150 грн за литр.