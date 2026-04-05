АЗС переписали ценники: сколько стоит топливо 5 апреля

На украинских АЗС цены на топливо остались практически без изменений.

В Украине ситуация с горючим достаточно сложная

В Украине ситуация с горючим достаточно сложная / © Associated Press

На 5 апреля 2026 года крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 на больших АЗС не изменилась и составляет около 72,87 грн за литр, дизельного топлива — 88,43 грн.

Об этом сообщает «Главком».

На «Укрнафте» и «БРСМ-Нефти» выросла стоимость дизеля. Самый дорогой дизель предлагают сети Окко, WOG и Socar, в то время как самое дешевое топливо — «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».

Напомним, цены на топливо в Украине поднялись после обострения ситуации на Ближнем Востоке и удорожания нефти в мире. Правительство уже ввело комплекс мер по стабилизации рынка.

В частности, с 20 марта по 1 мая 2026 года украинцы могут получить кэшбек на горючее при покупке на АЗС:

  • 15% — на дизель

  • 10% — на бензин

  • 5% — на автогаз

Компенсация начисляется автоматически для участников программы «Национальный кэшбек», однако его максимальная сумма — до 1 тысячи гривен в месяц.

В то же время эксперт предупредил, что в апреле 2026 года цены на АЗС могут достичь психологической отметки в 100 грн за литр дизеля. Однако дефицит на заправках вряд ли будет.

Дата публикации
Количество просмотров
26k
