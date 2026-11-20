На крупнейших украинских АЗС продолжило дешеветь горючее / © Associated Press

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Сегодня, 20 ноября, самые большие сети АЗС Украины продолжили снижать цены на бензин и дизельное топливо. Самый дешевый бензин А-95 среди представленных сетей стоит 83,40 грн/л, тогда как самый дорогой — 91,90 грн/л. Стоимость автогаза остается преимущественно стабильной.

Об этом сообщает "Главком«.

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Цены на топливо 20 ноября

В сети UPG бензин А-95 подешевел на 1 грн/л — до 83,90 грн/л, а премиальный А-95+ — также на 1 грн/л, до 85,90 грн/л. Обычное дизельное топливо подешевело на 1 грн/л — до 98,90 грн/л, а премиальный дизель ДТ+ — на 2 грн/л, до 100,90 грн/л. Бензин А-100 также подешевел на 1 грн/л — до 96,90 грн/л. Автогаз стоит 61,90 грн/л.

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В Окко бензин А-95 подешевел на 1 грн/л — до 88,90 грн/л, а премиальный А-95+ — на 1 грн/л, до 91,90 грн/л. Стоимость бензина А-100 снизилась на 3 грн/л — до 96,90 грн/л. Цены на дизельное топливо и автогаз остались неизменными.

В WOG обычное дизельное топливо подешевело на 1 грн/л — до 102,90 грн/л, а премиальный дизель ДП+ — также на 1 грн/л, до 105,90 грн/л. Бензин А-95 стоит 89,90 грн/л, премиальный А-95+ — 92,90 грн/л, а автогаз — 63,50 грн/л.

У Socar цены на топливо остались неизменными. Бензин А-95 стоит 91,90 грн/л, премиальный А-95+ — 94,90 грн/л, обычное дизельное топливо — 106 грн/л, а премиальный дизель — 109 грн/л. Стоимость автогаза составляет 63,90 грн/л.

В «Укрнафте» премиальный бензин А-95+ подешевел на 3 грн/л — до 84,90 грн/л. В то же время, обычный А-95 стоит 84,90 грн/л, бензин А-92 — 82,90 грн/л, дизельное топливо — 99,90 грн/л, а автогаз — 61,90 грн/л.

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Ранее экономисты рассказывали о подорожании топлива до конца 2026 года. В частности, доктор экономических наук Елена Нусинова отметила, что дальнейшая динамика цен на топливо будет зависеть от мирового энергетического рынка, безопасности судоходства на Ближнем Востоке и стоимости импортного топлива.

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