АЗС снова переписали ценники: сколько стоит топливо 1 мая

На украинских АЗС сохраняется стабильность цен.

Анастасия Павленко
В Украине ситуация с горючим достаточно сложная / © Associated Press

На 1 мая 2026 года крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 73 грн. за литр. Дизельное горючее в среднем стоит 88 грн за литр.

Об этом сообщает «Главком».

На украинских АЗС сохраняется стабильность цен, в то время как в двух сетях подешевело топливо: газ — на 1 грн, А-92 — на 1,10 грн, А-95 — на 90 коп, а А-95+ — на 20 коп.

Самый дорогой бензин и дизель предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самое дешевое топливо — «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».

Какая ситуация с ценами на топливо в Украине

Напомним, цены на топливо в Украине поднялись после обострения ситуации на Ближнем Востоке и удорожания нефти в мире. Правительство уже ввело комплекс мер по стабилизации рынка.

Эксперты отмечают, что рынок горючего остается относительно стабильным, а незначительные изменения цен связаны с внутренней политикой отдельных операторов.

Антимонопольный комитет Украины дал крупнейшим сетям АЗС 10 дней на установление «обоснованных» цен.

