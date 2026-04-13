АЗС снова переписали ценники: сколько стоит топливо 13 апреля

В Украине ситуация с горючим достаточно сложная / © Associated Press

По состоянию на 13 апреля 2026 года крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 на больших АЗС частично снизилась и составляет около 74,05 грн за литр, дизельного горючего — 90,80 грн.

Об этом сообщает «Главком».

На украинских АЗС цены на топливо снизились, в частности, стоимость бензина или дизеля опустилась на заправках UPG, KLO и «БРСМ-Нефти». Самый дорогой бензин и дизель предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самое дешевое топливо — «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».

Напомним, цены на топливо в Украине поднялись после обострения ситуации на Ближнем Востоке и удорожания нефти в мире. Правительство уже ввело комплекс мер по стабилизации рынка.

В частности, с 20 марта по 1 мая 2026 года украинцы могут получить кэшбек на горючее при покупке на АЗС:

15% — на дизель

10% — на бензин

5% — на автогаз

Компенсация начисляется автоматически для участников программы «Национальный кэшбек», однако его максимальная сумма — до 1 тысячи гривен в месяц.

В то же время эксперт предупредил, что в апреле 2026 года цены на АЗС могут достичь психологической отметки в 100 грн за литр дизеля. Однако дефицит на заправках вряд ли будет.