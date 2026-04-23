АЗС снова переписали ценники: сколько стоит топливо 23 апреля

В Украине почти не изменились цены на топливо.

В Украине ситуация с горючим достаточно сложная / © Associated Press

В Украине ситуация с горючим достаточно сложная / © Associated Press

На 23 апреля 2026 года крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо.

Об этом сообщает «Главком».

Средняя стоимость бензина А-95 фактически осталась без изменений по сравнению с предыдущим днем и составляет около 73,31 грн за литр. Цены на дизельное топливо упали, в среднем – 88,63 грн.

На украинских АЗС цены почти не изменились, в частности, стоимость бензина и дизеля опустилась на заправках UPG. Самый дорогой бензин и дизель предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самое дешевое топливо — «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».

Напомним, цены на топливо в Украине поднялись после обострения ситуации на Ближнем Востоке и удорожания нефти в мире. Правительство уже ввело комплекс мер по стабилизации рынка.

В частности, с 20 марта по 1 мая 2026 года украинцы могут получить кэшбек на горючее при покупке на АЗС:

  • 15% - на дизель

  • 10% - на бензин

  • 5% - на автогаз

Компенсация начисляется автоматически для участников программы «Национальный кэшбек», однако его максимальная сумма – до 1 тысячи гривен в месяц.

В то же время эксперт предупредил, что в апреле 2026 года цены на АЗС могут достичь психологической отметки в 100 грн за литр дизеля. Однако дефицит на заправках вряд ли будет.

