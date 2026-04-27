- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 2650
- Время на прочтение
- 1 мин
АЗС снова переписали ценники: сколько стоит топливо 27 апреля
В Украине почти не изменились цены на топливо.
На 27 апреля 2026 года крупнейшие сети АЗС Украины обновили стоимость горючего.
Средняя цена бензина А-95 практически не изменилась по сравнению с предыдущим днем и составляет от 69,90 до 75,90 гривен за литр.
Стоимость дизтоплива колеблется от 86,90 до 89,90 гривен за литр в зависимости от АЗС.
Какая ситуация с ценами на топливо в Украине
Напомним, цены на топливо в Украине поднялись после обострения ситуации на Ближнем Востоке и удорожания нефти в мире. Правительство уже ввело комплекс мер по стабилизации рынка.
Эксперты отмечают, что рынок топлива остается относительно стабильным, а незначительные изменения цен связаны с внутренней политикой отдельных операторов.
Антимонопольный комитет Украины дал крупнейшим сетям АЗС 10 дней на установление «обоснованных» цен.