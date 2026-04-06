АЗС снова переписали ценники: сколько стоит топливо 6 апреля

В Украине ситуация с горючим достаточно сложная / © Associated Press

Средняя стоимость бензина А-95 на больших АЗС частично выросла и составляет около 73,22 грн за литр, дизельного горючего — 89,13 грн.

Об этом сообщает «Главком».

В частности, стоимость бензина, дизеля и газа подскочила на АЗС UPG, Окко, WOG.

Самый дорогой дизель предлагают сети Окко, WOG и Socar, в то время как самое дешевое топливо — «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».

Напомним, цены на топливо в Украине поднялись после обострения ситуации на Ближнем Востоке и удорожания нефти в мире. Правительство уже ввело комплекс мер по стабилизации рынка.

В частности, с 20 марта по 1 мая 2026 года украинцы могут получить кэшбек на горючее при покупке на АЗС:

15% — на дизель

10% — на бензин

5% — на автогаз

Компенсация начисляется автоматически для участников программы «Национальный кэшбек», однако его максимальная сумма — до 1 тысячи гривен в месяц.

В то же время эксперт предупредил, что в апреле 2026 года цены на АЗС могут достичь психологической отметки в 100 грн за литр дизеля. Однако дефицит на заправках вряд ли будет.