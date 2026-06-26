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АЗС удивили приятными ценами на горючее: сколько стоит заправиться 26 июня
Пока цена бензина А-95 в Украине удерживается на отметке в среднем 75,27 грн/л, дизель и газ дешевеют.
Сети АЗС в Украине обновили ценники на горючее по состоянию на 26 июня. Дизельное горючее и автогаз демонстрируют тенденцию к снижению стоимости.
Об этом сообщил «Главком».
В пятницу ведущие сети АЗС Украины обновили стоимость горючего. По сравнению с предыдущими сутками некоторые операторы снизили цены на дизельное горючее, дизельное горючее+ и автогаз.
Средняя цена бензина А-95 составляет примерно 75,27 грн за литр, а дизельного горючего — 77,96 грн за литр.
Самые высокие цены на бензин и дизель фиксируются в сетях ОККО, WOG и SOCAR, в то время как самые выгодные предложения традиционно остаются у «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».
Цены на топливо 26 июня 2026 года
UPG
А95 — 73,90 грн
А95+ — 75,90 грн
ГП — 75,90 грн
ДП+ — 77,90 грн
А100 — 84,90 грн
А92 -
Газ — 39,90 грн
OKKO
А95 — 78,90 грн
А95+ — 81,90 грн
ГП — 80,90 грн
ДП+ — 83,90 грн
А100 — 88,90 грн
А92 -
Газ — 42,90 грн
WOG
А95 — 78,90 грн
А95+ — 81,90 грн
ГП — 80,90 грн
ДП+ — 83,90 грн
А100 — 88,90 грн
А92 -
Газ — 42,90 грн
KLO
А95 — 71,40 грн
А95+ — 79,20 грн
ГП — 75,70 грн
ДП+ — 78,70 грн
А100 — 83,00 грн
А92 — 67,40 грн
Газ — 40,50 грн
SOCAR
А95 — 78,90 грн
А95+ — 82,90 грн
ГП — 81,90 грн
ДП+ — 85,90 грн
А100 — 88,90 грн
А92 -
Газ — 42,90 грн
«Укрнафта»
А95 — 73,90 грн
А95+ — 73,90 грн
ГП — 75,40 грн
ДП+ — 75,40 грн
А100
А92 — 68,90 грн
Газ — 39,90 грн
«БРСМ-Нафта»
А95 — 70,99 грн
А95+
ГП — 74,99 грн
ДП+
А100
А92 -
Газ — 39,99 грн
К слову, бензин А-95 в Украине может подешеветь до 55 грн за литр, если мировые цены на нефть упадут до 50 дол. за баррель, сообщил директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн. Рынок постепенно реагирует на мировые котировки, однако цены на АЗС снижаются с задержкой из-за необходимости реализации старых запасов. Эксперт отметил, что горючее уже дешевеет, и при стабилизации мировой ситуации цены могут опуститься даже ниже уровней, предшествующих удорожанию из-за конфликта вокруг Ирана.