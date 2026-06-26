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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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АЗС удивили приятными ценами на горючее: сколько стоит заправиться 26 июня

Пока цена бензина А-95 в Украине удерживается на отметке в среднем 75,27 грн/л, дизель и газ дешевеют.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Цены на горючее

Цены на горючее / © ТСН

Сети АЗС в Украине обновили ценники на горючее по состоянию на 26 июня. Дизельное горючее и автогаз демонстрируют тенденцию к снижению стоимости.

Об этом сообщил «Главком».

В пятницу ведущие сети АЗС Украины обновили стоимость горючего. По сравнению с предыдущими сутками некоторые операторы снизили цены на дизельное горючее, дизельное горючее+ и автогаз.

Средняя цена бензина А-95 составляет примерно 75,27 грн за литр, а дизельного горючего — 77,96 грн за литр.

Самые высокие цены на бензин и дизель фиксируются в сетях ОККО, WOG и SOCAR, в то время как самые выгодные предложения традиционно остаются у «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

Цены на топливо 26 июня 2026 года

UPG

  • А95 — 73,90 грн

  • А95+ — 75,90 грн

  • ГП — 75,90 грн

  • ДП+ — 77,90 грн

  • А100 — 84,90 грн

  • А92 -

  • Газ — 39,90 грн

OKKO

  • А95 — 78,90 грн

  • А95+ — 81,90 грн

  • ГП — 80,90 грн

  • ДП+ — 83,90 грн

  • А100 — 88,90 грн

  • А92 -

  • Газ — 42,90 грн

WOG

  • А95 — 78,90 грн

  • А95+ — 81,90 грн

  • ГП — 80,90 грн

  • ДП+ — 83,90 грн

  • А100 — 88,90 грн

  • А92 -

  • Газ — 42,90 грн

KLO

  • А95 — 71,40 грн

  • А95+ — 79,20 грн

  • ГП — 75,70 грн

  • ДП+ — 78,70 грн

  • А100 — 83,00 грн

  • А92 — 67,40 грн

  • Газ — 40,50 грн

SOCAR

  • А95 — 78,90 грн

  • А95+ — 82,90 грн

  • ГП — 81,90 грн

  • ДП+ — 85,90 грн

  • А100 — 88,90 грн

  • А92 -

  • Газ — 42,90 грн

«Укрнафта»

  • А95 — 73,90 грн

  • А95+ — 73,90 грн

  • ГП — 75,40 грн

  • ДП+ — 75,40 грн

  • А100

  • А92 — 68,90 грн

  • Газ — 39,90 грн

«БРСМ-Нафта»

  • А95 — 70,99 грн

  • А95+

  • ГП — 74,99 грн

  • ДП+

  • А100

  • А92 -

  • Газ — 39,99 грн

К слову, бензин А-95 в Украине может подешеветь до 55 грн за литр, если мировые цены на нефть упадут до 50 дол. за баррель, сообщил директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн. Рынок постепенно реагирует на мировые котировки, однако цены на АЗС снижаются с задержкой из-за необходимости реализации старых запасов. Эксперт отметил, что горючее уже дешевеет, и при стабилизации мировой ситуации цены могут опуститься даже ниже уровней, предшествующих удорожанию из-за конфликта вокруг Ирана.

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Дата публикации
Количество просмотров
902
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