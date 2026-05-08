АЗС удивили ценами на топливо: сколько стоят бензин, дизель и газ

Мировой рынок нефти демонстрирует резкие скачки из-за геополитической напряженности вокруг Ирана, однако в Украине ситуация остается контролируемой. Некоторые сети заправочных станций даже обновили ценники на топливо в сторону снижения.

Об этом сообщил «Фокус».

7 мая мировые цены на нефть демонстрировали резкие колебания — сначала росли, а затем начали снижаться. Толчком к подорожанию стали заявления президента США Дональда Трампа по Ирану, а также обеспокоенность возможными перебоями в судоходстве через Ормузский пролив. Впрочем, после стремительного скачка рынок постепенно стабилизировался, и котировки пошли вниз.

Цены на топливо 8 мая

В то же время в Украине по состоянию на 8 мая существенного повышения цен на бензин и дизель не наблюдается. Наоборот, после предыдущего скачка стоимости топлива отдельные сети АЗС даже несколько снизили цены.

«Укрнафта»

бензин 95 Energy — 70,90 грн/л;

бензин А-95 — 70,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 79,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л (-1,00);

дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л (-1,00);

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

BVS

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 79,90 грн/л (-1,00);

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,70 грн/л.

UPG

бензин upg100 — 82,90 грн/л;

бензин upg95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

дизельное топливо Euro — 86,90 грн/л (-1,00);

дизель upg — 88,90 грн/л (-1,00);

газ — 47,90 грн/л.

WOG

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л (-2,00);

дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л (-2,00);

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 80,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л (-2,00);

дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л (-2,00);

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

SOCAR

бензин NANO 95 — 81,90 грн/л;

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 94,90 грн/л;

дизельное топливо NANO — 91,90 грн/л.

Напомним, ранее эксперт Сергей Куюн спрогнозировал, что в мае существенного удешевления топлива в Украине не ожидается из-за давления мировых рынков и блокировки Ормузского пролива. Несмотря на определенную стабилизацию цен на нефть в мире после мартовского ажиотажа, стоимость ресурсов остается высокой.

Ситуация осложняется тем, что украинские сети АЗС сейчас распродают партии, закупленные на пике цен в марте и апреле. Поскольку новые закупки также осуществляются по высоким тарифам, потенциала для снижения розничных цен нет. Наоборот, если мировые котировки не пойдут вниз, стоимость горючего на АЗС может несколько возрасти или будет держаться на текущем уровне.

