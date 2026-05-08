АЗС удивили ценами на топливо: сколько стоят бензин, дизель и газ

Вместо ожидаемого скачка цен на топливо украинские водители увидели на стелах приятные «минусы».

Ирина Лабьяк
Автозаправочная станция / © pixabay.com

Мировой рынок нефти демонстрирует резкие скачки из-за геополитической напряженности вокруг Ирана, однако в Украине ситуация остается контролируемой. Некоторые сети заправочных станций даже обновили ценники на топливо в сторону снижения.

Об этом сообщил «Фокус».

7 мая мировые цены на нефть демонстрировали резкие колебания — сначала росли, а затем начали снижаться. Толчком к подорожанию стали заявления президента США Дональда Трампа по Ирану, а также обеспокоенность возможными перебоями в судоходстве через Ормузский пролив. Впрочем, после стремительного скачка рынок постепенно стабилизировался, и котировки пошли вниз.

Цены на топливо 8 мая

В то же время в Украине по состоянию на 8 мая существенного повышения цен на бензин и дизель не наблюдается. Наоборот, после предыдущего скачка стоимости топлива отдельные сети АЗС даже несколько снизили цены.

«Укрнафта»

  • бензин 95 Energy — 70,90 грн/л;

  • бензин А-95 — 70,90 грн/л;

  • бензин А-92 — 66,90 грн/л;

  • бензин 98 Energy — 79,90 грн/л;

  • дизельное топливо — 86,90 грн/л (-1,00);

  • дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л (-1,00);

  • автомобильный газ — 47,90 грн/л.

BVS

  • бензин А-95 — 72,90 грн/л;

  • бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

  • бензин А-98 — 79,90 грн/л (-1,00);

  • бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

  • дизельное топливо — 89,90 грн/л;

  • дизельное топливо PRO — 92,90 грн/л;

  • автомобильный газ — 47,70 грн/л.

UPG

  • бензин upg100 — 82,90 грн/л;

  • бензин upg95 — 76,90 грн/л;

  • бензин А-95 — 74,90 грн/л;

  • дизельное топливо Euro — 86,90 грн/л (-1,00);

  • дизель upg — 88,90 грн/л (-1,00);

  • газ — 47,90 грн/л.

WOG

  • бензин А-95 — 77,90 грн/л;

  • бензин Mustang 95 — 80,90 грн/л;

  • бензин Mustang 100 — 87,90 грн/л;

  • дизельное топливо — 89,90 грн/л (-2,00);

  • дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л (-2,00);

  • автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО

  • бензин А-95 — 77,90 грн/л;

  • бензин Pulls 95 — 80,90 грн/л;

  • бензин Pulls 100 — 87,90 грн/л;

  • дизельное топливо — 89,90 грн/л (-2,00);

  • дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л (-2,00);

  • автомобильный газ — 49,90 грн/л.

SOCAR

  • бензин NANO 95 — 81,90 грн/л;

  • бензин А-95 — 77,90 грн/л;

  • бензин NANO 100 — 87,90 грн/л;

  • дизельное топливо NANO Extro — 94,90 грн/л;

  • дизельное топливо NANO — 91,90 грн/л.

Цены на топливо в Украине — последние новости

Напомним, ранее эксперт Сергей Куюн спрогнозировал, что в мае существенного удешевления топлива в Украине не ожидается из-за давления мировых рынков и блокировки Ормузского пролива. Несмотря на определенную стабилизацию цен на нефть в мире после мартовского ажиотажа, стоимость ресурсов остается высокой.

Ситуация осложняется тем, что украинские сети АЗС сейчас распродают партии, закупленные на пике цен в марте и апреле. Поскольку новые закупки также осуществляются по высоким тарифам, потенциала для снижения розничных цен нет. Наоборот, если мировые котировки не пойдут вниз, стоимость горючего на АЗС может несколько возрасти или будет держаться на текущем уровне.

