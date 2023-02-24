АЗС Украины изменили цены на бензин и дизель: какова их стоимость

В Украине набирает обороты тенденция к снижению розничных цен на топливо.

Украинские АЗС в течение недели с 17 по 24 февраля снизили цену на бензин в среднем на 17-30 коп./л (до 47,63-49,30 грн/л) и на дизельное топливо – на 1,03 грн/л (до 50,40 грн/л).

Как сообщает Enkorr, об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

В среднем все виды топлива подешевели втрое по сравнению с предыдущей неделей.

Отдельные сети, в частности, Prime и Neftek, снизили стоимость литра бензина А-95 на гривну, до 46,50 грн/л и 48,00 грн/л соответственно.

Больше всего этот вид бензина подешевел на станциях сети "Олас" — до 44,90 грн/л (-1,10 грн/л), меньше всего — на 8 коп./л, до 45,99 грн/л — на АЗС сети Mango .

На АЗС ОККО и WOG за эту неделю цена бензина А-95 оставалась неизменной – 48,99 грн/л. Цену на этих автозаправочных станциях не меняли также на премиальный А-95+ (51,00 грн/л).

Цена на бензин А-95+ также снизилась на 0,50–1,50 грн/л. Больше всего — на станциях сети "Овис", до 47,49 грн/л (-1,50 грн/л), меньше всего на АЗС "БРСМ-Нефть" — до 45,70 грн/л (-50 коп./л) .

Дизельное топливо подешевело на АЗС всех без исключения сетей, в общей сложности на 0,49-2,50 грн/л. "Авантаж 7", Prime, "Укр-Петроль" сбросили цены на ДТ на своих АЗС на гривну.

Дороже всего дизель продает сеть Socar — за 52,99 грн/л (-0,75 грн/л). Дешевле всего можно заправиться диельным топливом на VST – за 47,40 грн/л (-50 копеек на литре).

Фото: enkorr

Напомним, Министерство экономики Украины опубликовало предельную стоимость бензина и дизельного горючего, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

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