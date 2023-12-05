Балансирующая группа ЭКУ за год принесла государственным компаниям более полумиллиарда гривен

Государственные компании начали использовать новые рыночные инструменты в своей работе, которые позволили им сэкономить 565 млн грн на купле-продаже электроэнергии. Об этом сообщил государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" (АО "ЭКУ").

Согласно сообщению, таким инструментом стало участие госкомпаний в балансирующей группе ЭКУ, позволяющей производителям и потребителям электроэнергии снижать затраты на их небалансы (компенсировать дефицит или профицит производимой и потребленной электроэнергии).

Созданная в ноябре 2022 года балансирующая группа ЭКУ сейчас на втором месте по размеру на рынке электроэнергии Украины. В ее составе – крупнейший производитель электроэнергии страны НАЭК «Энергоатом», ряд ведущих производителей «зеленой» энергии, а также потребителей электроэнергии – лидеров в своих отраслях.

«Создание первой в Украине государственной балансирующей группы было серьезным вызовом, учитывая войну и ситуацию на рынке. Но через год она стала win-win историей, в которой выиграли все стейкхолдеры. Атомное поколение, производители «зеленой» энергии, потребители получают ощутимый экономический эффект. Более того, уровень оптимизации небалансов постоянно растет благодаря привлечению новых участников и развитию балансирующей группы», – отметил Виталий Бутенко, генеральный директор ЭКУ.

Большой группой участников балансирующей группы ЭКУ являются производители из ВИЭ (возобновляемых источников энергии), среди которых компании с иностранными инвестициями.

«Наличие эффективной балансирующей группы является важным условием успешной работы производителей по ВИЭ, рискнувших приостановить продажи по «зеленому» тарифу на свободном рынке. Комплексное предложение ЭКУ по балансированию и гарантированному выкупу электроэнергии позволяет нам частично компенсировать потери из-за проблем с долгами за «зеленую» энергию, с которыми сталкиваются многие другие производители в Украине», – резюмировала Ольга Рыбачук, управляющая директор ELEMENTUM ENERGY, крупнейшего иностранного инвестора в ВИЭ Украине.

Как сообщалось, АО «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ) было создано в 2022 году. Компания осуществляет операции по покупке, продаже и поставке энергоресурсов для коммерческих клиентов. 100% акций общества принадлежат государству Украины.

ЭКУ является одним из ведущих энерготрейдеров страны по объемам продаж электроэнергии, а также одним из ТОП-3 трейдеров зеленой энергии на свободном рынке. Удельный вес клиентов компании в ВВП Украины составляет 9%.