Банк КОНКОРД опроверг слухи из пророссийских «помоек» о лишении его лицензии – заявление

Банк КОНКОРД решительно опроверг слухи и материалы, которые начали появляться на сайтах-«мусорниках», о том, что это финучреждение якобы лишили банковской лицензии.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте банка.

Накануне подобные сплетни начали появляться на сайтах-«мусорниках», известных использованием непроверенной информации, а также на созданных российскими спецслужбами телеграмм-каналах, целью которых является дестабилизация ситуации в Украине.

В КОНКОРДе отметили: сейчас в банке завершается регламентная плановая проверка Нацбанка, которая проходит в соответствии с согласованными этапами и сроками. Проверка является ключевой функцией регулятора, и в 2022 году в банке состоялся аудит, рекомендации которого были сразу учтены и внедрены.

«Мы наблюдаем и чрезвычайно обеспокоены тем давлением, которое при помощи вражеских ресурсов (предполагаем, что наши конкуренты) оказывают на Нацбанк Украины и на общество, манипулируя версиями относительно выводов проверки, выдавая за настоящую версию предположения о лишении лицензии. Считаем такую ситуацию крайне опасной, так как осуществляется публичная спекуляция вокруг работы нацрегулятора», - говорится в заявлении банка.

Банк соблюдает все нормативные требования НБУ и ведет прибыльную деятельность. Рейтинг устойчивости банка повышен до уровня ААА. Также банк тщательно выполняет все рекомендации, предоставляемые Национальным банком Украины.

В последнее время действия нацрегулятора вызваны попытками улучшить и сделать прозрачными условия ведения банковской деятельности по разным направлениям. В частности, это касается и урегулирования в отношении так называемого гемблинга.

«Банк поддерживает действия Правления НБУ по формированию эффективной и прозрачной банковской системы. Банк КОНКОРД заявляет, что готов выполнять все условия и соблюдать все правила, созданные регулятором для стабильной работы финансовой системы Украины», - добавили также в финучреждении.

По итогам 2022 года банк КОНКОРД перешел в категорию крупных налогоплательщиков - 150 млн грн налогов и сборов перечислено в бюджет.

Учитывая, что ложная информация о якобы лишении КОНКОРДа лицензии появилась на пророссийских ресурсах, можно предположить, что таким образом Россия пытается дискредитировать украинский бизнес и госчиновников.