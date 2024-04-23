Банк Кредит Днепр предоставил финансовую поддержку 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде, которая с начала полномасштабного вторжения принимает участие в ведении боевых действий, осуществляет меры по обеспечению национальной безопасности и обороны и отстаивает интересы нашего государства.

Рады удовлетворить потребности наших защитников в техническом оборудовании и лекарственных средствах.

Благодарим наших защитников, продолжаем работать и вместе — к Победе!

Банк Кредит Днепр вместе с сотрудниками, клиентами и украинскими и международными фондами и общественными организациями объединились вокруг общих целей – поддержки Украины. Банк регулярно оказывает помощь военным частям и в начале апреля вместе с Благотворительной организацией «Благотворительный фонд ПУЛЬС» начал ряд тренингов по тактической медицине для военных ВСУ.