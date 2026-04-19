- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 28
- Время на прочтение
- 1 мин
Банк Кредит Днепр выдал первый кредит по программе єОселя в Новомосковске Актуально
Банк Кредит Днепр выдал первый кредит по Государственной программе ипотечного кредитования єОселя в Новомосковске (Днепропетровская область). Собственное жилье приобрела семья работника Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Спасатель оформил кредит по программе єОселя по льготной ставке 3% годовых и стал собственником квартиры.
Сотрудники Банка Кредит Днепр работают, чтобы создавать новые возможности для улучшения жизни украинцев. Государственная программа єОселя является одним из таких постоянно развивающихся инструментов.
Банк Кредит Днепр присоединился к Государственной программе ипотечного кредитования в конце марта текущего года.
Напомним, что приобрести жилье – как квартиру, так и дом, и таунхаус – по программе можно, имея первоначальный взнос в размере 20% на сумму до 6 миллионов гривен.
Подать заявку можно исключительно через приложение Дія, выбрав єОселя в перечне услуг. Подробнее об условиях программы єОселя здесь: https://creditdnepr.com.ua/ipoteka/eoselia или по номеру контакт-центра: 0 800 507 700.