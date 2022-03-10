Банк международных расчетов приостановил сотрудничество с Центробанком РФ из-за войны против Украины

Банк международных расчетов приостановил сотрудничество с Центробанком РФ из-за войны против Украины

Это было сделано по просьбе Нацбанка.

Банк международных расчетов приостановил сотрудничество с Центробанком РФ в результате войны против Украины.

Об этом сообщает НБУ.

"Национальный банк Украины приветствует решение Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS) приостановить участие центрального банка России в деятельности этой старейшей международной финансовой организации, которую часто называют банком центральных банков, в связи с военной агрессией этого государства против Украины", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в ответ на обращение Национального банка BIS ограничил доступ центрального банка России ко всем своим заседаниям, сервисам и другим видам деятельности.

"Мы искренне благодарны нашим партнерам за присоединение к международным санкциям, введенным против государства-агрессора", – заявил Глава НБУ Кирилл Шевченко.

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