Банк заблокировал карту без предупреждения: какие причины и что делать

Банковские карты / © Associated Press

Современные системы защиты банков могут блокировать карты из-за малейшего подозрения на мошенничество. Эксперт объяснила, какие «поведенческие аномалии» приводят к блокировке карт у 3% пользователей.

Об этом рассказала заместитель председателя правления «Глобус Банка» Анна Довгальская, сообщает УНИАН.

Когда банк может заблокировать карту без предупреждения?

По словам Довгальской, современные Antifraud-системы — программно-аппаратные комплексы для противодействия мошенничеству, которые в режиме реального времени анализируют финансовые и другие онлайн-операции, — работают на сочетании статистических методов и машинного обучения. Она отметила, что в среднем под временные ограничения попадает около 1–3% платежных карт от общего количества активных клиентов.

Эксперт отметила, что блокировка карты происходит лишь в отдельных случаях и часто является мерой предосторожности, направленной на защиту средств пользователя.

Во-первых, ограничения могут сработать из-за технических маркеров, которые еще называют триггерами. В частности, это случается в случае некорректно указанного назначения платежа.

«Если вы осуществляете оплату в Интернете, то в назначении платежа не стоит придумывать что-то необычное: стандартная фраза „оплата за товар/услугу“ — это предохранитель от возможной блокировки карты», — пояснила банкир.

Во-вторых, карту могут временно заблокировать из-за поведенческих аномалий — например, большого количества переводов за короткий промежуток времени или внезапной финансовой активности после длительного перерыва.

В-третьих, даже технические факторы могут стать основанием для ограничений: в частности, отсутствие Bluetooth-сигнала от доверенного устройства (смарт-часов или наушников) при добавлении карты на новый смартфон.

Что делать, если банк заблокировал карту?

Довгальская также объяснила, как следует действовать клиентам, если их карту временно заблокировали. Прежде всего важно не паниковать, ведь такое ограничение часто срабатывает как «защитный щит», что не позволяет мошенникам оперативно воспользоваться платежным инструментом.

«Следует позвонить в банк по номеру, указанному на обороте карты, или пройти верификацию в банковском приложении на смартфоне. Но ни в коем случае не звонить на неизвестный номер, с которого получили вызов якобы работника банка. В прямом общении с работником банка станет понятной причина блокировки карты», — рекомендовала банкир.

Напомним, осенью 2025 года украинские банки усилили контроль за счетами граждан согласно постановлению НБУ №65 о финмониторинге, позволяющему блокировать операции при малейшем подозрении. Юристы выделяют несколько критических факторов: резкий рост доходов по сравнению с задекларированными, многочисленные мелкие переводы от разных лиц (что расценивается как незарегистрированное предпринимательство), а также любые транзакции, связанные с криптовалютными биржами. Отдельное внимание уделяют словам-триггерам в назначении платежа: банк может заморозить средства за упоминания об обмене валют, оплату товаров на частную карточку или регулярный возврат долга.