Банк заблокировал счет: что делать и как вернуть деньги

Ситуация, когда банк заблокировал счет, является одной из наиболее стрессовых для физических лиц, предпринимателей и бизнеса / © pixabay.com

Арест может быть наложен на все денежные средства, находящиеся на счетах физического лица, независимо от их назначения. Это может произойти из решения государственного или частного исполнителя.

Однако законодательство, напоминает Министерство юстиции Украины, предусматривает исключения и механизмы, позволяющие получить доступ к части или снять арест с определенных счетов.

Как снять арест с текущего счета во время военного положения

Согласно действующему законодательству, должник имеет право пользоваться средствами с текущего счета в пределах 16 000 грн в месяц.

Для этого следует обратиться к исполнителю с заявлением об определении текущего счета для расходных операций. В заявлении указать номер счета и банк, в котором он открыт.

Исполнитель в течение двух рабочих дней с момента получения заявления принимает соответствующее постановление и безотлагательно направляет его банку.

Как снять арест со счетов целевого назначения

Отдельное внимание следует уделить счетам целевого назначения, в том числе тем, на которые поступают социальные выплаты, пенсии, заработная плата или стипендии. Закон запрещает обращение взыскания на денежные средства, поступающие на такие счета.

В то же время банки обычно открывают для их зачисления стандартный текущий счет, поскольку могут не иметь технической возможности для создания отдельного счета.

Что делать при аресте счета целевого назначения

В случае ареста счета целевого назначения необходимо:

Подать исполнителю заявление о снятии ареста

Добавить документы, подтверждающие специальный статус счета. Это может быть справка из банка о реквизитах счета, справка от работодателя, Пенсионного фонда или иного органа, осуществляющего выплаты

Арест также может быть снят при следующих обстоятельствах:

завершение исполнительного производства

возврат исполнительного документа в суд

отмена мер обеспечения иска

уплата всей суммы задолженности

установление факта, что исполнительный документ не подлежит исполнению или возложенные исполнительным документом на должника обязательства подлежат прекращению

