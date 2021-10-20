Банки блокируют карточки украинцев: за какие операции и как этого можно избежать

Банки блокируют карточки украинцев: за какие операции и как этого можно избежать

Банк может остановить операцию без предупреждения.

В Украине за зарплаты в конвертах и уклонения от уплаты налогов начали блокирование банками переводов и счетов. Вскоре все крупные расходы будут проверять по новым правилам: граждане должны будут сами доказать, откуда они взяли деньги и легально их заработали.

О том, как усилится контроль и к чему могут привести проверки, - в материале OBOZREVATEL.

Банк может пожаловаться налоговой?

Нет, финансовые учреждения практически никогда не обращаются в налоговую по собственной инициативе. Чаще всего все происходит наоборот: налоговики пишут письмо и требуют раскрыть состоянии счета. И тогда уже информация попадает фискалам.

Есть, конечно, и случаи, когда банк обязан обратиться не только к налоговой, но даже в правоохранительные органы. Например, если финансовое учреждение раскрыла схему отмывания средств или с ее помощью клиент пытался совершить преступную сделку, но об этом стало известно.

По закону банк считается учреждением первичного финансового мониторинга. Это означает, что он не просто нет, а обязан проверять сделки своих клиентов и следить за тем, чтобы никто не выводил деньги, не легализовал заработанное в тени и тому подобное. Поэтому каким бы банком вы не пользовались, по средствам без уплаты налогов рано или поздно придется отвечать.

За что уже блокируют счета?

Чаще всего счета украинский блокируют по следующим причинам:

сомнительные операции (например, если обычно ежемесячно тратите 10 тыс. грн, а теперь хотите провести платеж на 50 тыс. грн);

если проводите операцию на большую сумму;

если проводите много мелких операций наличными;

если делаете более 100 операций в месяц.

Исполнительная директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова отметила: банк может остановить операцию без предупреждения.

"На любую транзакцию у вас должен быть ответ: почему она происходит. Когда вы открываете счет в банке, вас попросят заполнить анкету, в частности, обозначить, зачем он вам нужен", — подтверждает советник главы правления одного из банков Василий Невмержицкий.

А если банк пропускает сомнительные операции, то за это придется заплатить большие штрафы. Финансовый мониторинг — один из способов сократить уровень теневой экономики.

В налоговой есть все возможности уже сейчас усилить контроль, но ждут отмашки

В Государственной налоговой службе рассказали, что украинцы очень неактивно участвуют в налоговой амнистии (возможность легализовать теневые доходы с уплатой небольшого налога), но пройдет несколько месяцев и уже в 2022 году налоговая начнет действовать.

"Законопроект о косвенных методах налогового контроля еще не разработан. Готовить его будет Минфин вместе с налоговиками. Могу точно сказать, что возможности у налоговой есть и сейчас. Но вот со следующего года будет и политическая воля для проверок. То имущество, которое уже есть, не так важно. Но вот если захочется купить новый дом или продать старый и потратить деньги, вот тут придется объясняться. А если не можете ответить — платите 18% налога на прибыль ", — рассказывает сотрудник налоговой.

В целом же налоговая накопила данные еще с 90-х о всех легальные доходы украинском. Поэтому обмануть фискалов будет сложно. И пока есть возможность легализовать свои деньги, лучший вариант — подать нулевую декларацию, заплатить небольшой налог и амнистировать свой капитал. В противном же случае вместо льготных 5% придется отдать 18% подоходного налога, а еще отвечать перед правоохранителями за уклонение от уплаты налогов.

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