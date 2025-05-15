Банки могут снять лимиты на переводы для украинцев: названо главное условие

Банки могут отменить лимиты на переводы

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Украинские банки подписали меморандум и установили лимиты для переводов для украинцев. Но в будущем они могут быть упразднены.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора НАБУ, глава проектного офиса Дмитрий Глинский, передает «РБК-Украина».

Глинский сообщил, что пока тема смягчения или просмотра лимитов не обсуждалась.

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«Но если в будущем будут введены эффективные инструменты для противодействия явлению дропов, в частности, соответствующий реестр и механизмы автоматизированной верификации банками доходов своих клиентов, потребность в унифицированных лимитах может исчезнуть сама собой», — сказал он.

Глинский подчеркнул, что сейчас банки применяют риск-ориентированный подход: для клиентов, имеющих подтвержденные источники доходов, никаких препятствий в проведении операций не возникает, и только транзакции с признаками риска могут быть ограничены банками в пределах их полномочий.

По его словам, лимиты на p2p-переводы, установленные Национальным банком Украины осенью прошлого года, были введены сроком на 6 месяцев и завершили свое действие в определенный срок — с 1 апреля.

«В то же время меморандум как согласованный рыночный подход к противодействию злоупотреблениям стал одним из факторов, позволивших не продлевать действие соответствующих ограничений», — сказал он.

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Меморандум об ограничении переводов

Глинский сообщил, что по состоянию на середину мая к меморандуму об ограничении переводов присоединились 51 банк и две небанковские финансовые компании.

«За пределами остаются несколько банков, доля которых на рынке услуг физическим лицам и ФЛП близка к нулю, следовательно, отсутствие их среди участников меморандума не препятствует установлению на рынке предусмотренных меморандумом подходов и практик», — сказал он.

По его словам, меморандум и законодательство в сфере финансового мониторинга оставляют банкам немало пространства для реализации своих политик и механизмов в этой сфере.

Глинский также добавил, что ограничения не повлияли на работу банков.

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«Все банки, активно обслуживающие физических лиц и ФЛП, являются участниками меморандума, следовательно, это не создает условий для оттока клиентов из этих банков», — сказал он.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2025 года в Украине начнут действовать новые лимиты на денежные переводы. Такие ограничения уже согласились ввести 44 банка и две платежные системы.