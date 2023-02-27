Банки начнут распродажу валюты: в МВФ рассказали, как это повлияет на курс гривны

В Нацбанке продолжают повышать размеры сумм, которые банкам необходимо замораживать на счетах регулятора под отдельные операции. Уже с 11 марта состоится очередное ужесточение норматива резервирования.

Об этом сообщает Минфин.

Это положительно скажется на курсе гривны.

"Банки первой "двадцатки" еще сохранили возможности для маневра: они продолжат постепенно сокращать свои вложения в депсертификаты, уменьшать старый портфель ценных бумаг и, по возможности, пополнять его за счет покупки бенчмарк-ОВГЗ. А вот у мелких и средних финучреждений такого запаса по гривне уже нет", — говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что банкам также придется активизировать не только покупку тех же бенчмарк-ОВГЗ, но и привлекать средства от населения и бизнеса на срочные депозиты.

"Кому-то из "малышей" и "среднячков" дополнительно придется продавать и валюту с собственной валютной позиции, чтобы получить дополнительные гривневые ресурсы. Это не огромные суммы, но также положительный фактор для курса гривны, поскольку несколько увеличит объем валютного предложения на межбанке", — добавляют в Минфине.

Также в условиях растущего дефицита гривневой ликвидности будут расти ставки на ресурсном межбанке.

"Возможный потолок — 27% годовых, то есть уровень ставок рефинансирования "овернайт" Нацбанка. Также увеличится количество обращений банков в НБУ за получением рефинансирования "овернайт" для закрытия проблем с нормативом резервирования", — указано в сообщении.

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Министерство финансов Украины разработало проект приказа «Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания», согласно которому будет происходить верификация пенсий.

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