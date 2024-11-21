Банки сократили ипотечное кредитование украинцев

Больше всего ипотечных кредитов в сентябре выдано в Киеве и Киевской области.

В сентябре банки Украины выдали 681 ипотечный кредит на общую сумму 1,2 млрд грн.

Об этом сообщил Нацбанк Украины со ссылкой на данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.

"О выдаче новой ипотеки в сентябре проинформировали 12 банков, кредитовавших приобретение жилья. Большинство сделок по-прежнему заключались на вторичном рынке недвижимости", — сообщил Нацбанк.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в сентябре выросла до 8,3% годовых с 8,2% в августе.

Больше ипотечных кредитов в сентябре выдано в Киеве и Киевской области — заключен 371 договор на общую сумму 714,8 млн грн, что составляет 59,3% от общего объема.

Во Львовской области заключено 38 договоров на 72,3 млн грн, в Одесской области – 30 договоров на 47,9 млн грн, в Винницкой области – 25 договоров на 41,9 млн грн.

С начала 2024 года украинцы взяли 7891 кредит на 13,5 млрд грн на приобретение жилья по этой программе.

Напомним, военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые и члены их семей могут получить кредиты по льготной ставке в 3%, для участников боевых действий, ветеранов, внутренне перемещенных лиц и других граждан без жилья ставка ипотеки составляет 7%.

Читайте также: