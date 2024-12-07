Банки усилят финмониторинг по операциям украинцев: о какой сумме идет речь

Сначала может быть введен лимит 150 тыс. грн в месяц с 1 января 2025 года, а с 1 июля он будет снижен до 100 тыс. грн в месяц.

Украинские банки рассматривают возможность подписания совместного меморандума о снижении лимита месячных операций после превышения которого при отсутствии подтвержденных доходов будет проводиться усиленный финмониторинг.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники.

По словам источников, прогнозируется, что в нем будет предусмотрено поэтапное снижение месячного лимита сделок, после превышения которого при отсутствии подтвержденных доходов будет проводиться усиленный финмониторинг.

Также в агентстве добавили, что речь пойдет не только о P2P-операциях, которые Нацбанк Украины уже ограничил 150 тыс. грн в месяц не в одном банке, но и о переводах IBAN.

Собеседники агентства отметили, что обе банковские ассоциации – НАБУ и АУБ – участвуют в этой инициативе, уже около половины банков предварительно одобрили такую инициативу. Предполагается, что к меморандуму присоединится подавляющее большинство банков, и он может заменить соответствующую регуляцию Национального банка, действие которой истекает 1 апреля следующего года.

"Лимит действует только на исходные переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц. Лимит не применяется к счетам волонтеров, которые отвечают критериям, определенным постановлением, и к лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения", – говорится в сообщении.

Напомним, украинские банки по запросу органов Национальной полиции будут раскрывать тайну клиента, если банковская операция "содержит признаки уголовного правонарушения". Среди информации, которая будет передаваться правоохранителям, идентификационные данные банковской операции и геопространственные данные.

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