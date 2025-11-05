Банкир оценил, что будет с долларом в ноябре и стоит ли покупать валюту

Курсы валют. / © УНИАН

Реклама

В Украине в октябре курс доллара начал активно расти. По всей вероятности, в ноябре американская валюта продолжит дорожать. В этот месяц валютный рынок может оставаться напряженным.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии РБК.Украина.

Он подчеркнул, что осенью спрос на доллар традиционно растет из-за активности импортеров. Сейчас он немного больше объема предложения – на 10–15%. Впрочем, считает банкир, Нацбанк продолжит проводить валютные интервенции, чтобы сбалансировать ситуацию.

Реклама

По его словам, на курсы валют будет влиять формирование госбюджета на 2026 год, где заложен ориентировочный курс доллара на уровне 45,7 грн. Важную роль также играют объемы международной помощи на следующий год.

На ожидания курса будет влиять и инфляция. В сентябре потребительские цены выросли в среднем на 0,3%, а по итогам октября банкир прогнозирует прирост на 0,5-0,7%. Еще один немаловажный фактор – война и проблемы в энергетике.

По прогнозам Тараса Лесового, в ноябре-декабре ожидается умеренный рост доллара и евро. Американская валюта может колебаться в пределах от 41,8 до 42,5 грн., а европейская – от 48,5 до 50 грн.

"Вероятны небольшие колебания, но резких не будет. Периоды роста будут меняться затишьем", - подчеркнул эксперт.

Реклама

Он считает, что украинцам не стоит поддаваться паническим настроениям и скупать валюту. По словам банкира, лучшая стратегия сейчас – действовать взвешенно и не поддаваться эмоциям.

"Лучший подход сейчас - спокойно планировать затраты и избегать эмоциональных действий", - подытожил Лесовой.

Напомним, большинство прогнозов финансовых экспертов сходятся на том, что к новогодним праздникам доллар будет находиться в пределах 42-43 грн, а евро будет держаться на отметке около 49-50 грн. Актуальная ситуация на валютном рынке выглядит спокойнее, чем летом, но есть много факторов, которые могут расшатать гривну поближе к зимним праздникам.