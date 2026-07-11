Банкноту 2 000 гривен введут с сентября: зачем это нужно

Новая купюра будет доступна для украинцев с 4 сентября / © Андрей Пышный / Facebook

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Появление банкноты номиналом 2000 грн связано не только с инфляцией, но и ростом средних зарплат и необходимостью уменьшить расходы на обслуживание наличного оборота.

Об этом заявил резидент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас в эфире Вечір.LIVE.

По его словам, банкнота большего номинала позволит сократить расходы на печать, перевозку и хранение наличных денег.

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«Чтобы перевезти одну и ту же сумму тысячу гривневыми и двухтысячногривневыми купюрами, логистические расходы фактически снижаются вдвое», — отметил он.

Также Дубас сообщил, что новая банкнота будет иметь современные элементы защиты, в частности, технологию AnimaColor, которая, по его словам, впервые в мире применена именно на украинской гривне.

НБУ вводит в обращение банкноту номиналом 2000 грн — что известно

Национальный банк Украины от 4 сентября 2026 года вводит в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге 10 июля.

На новой банкноте будет изображение величайшего украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса. На другой стороне — филологический факультет Донецкого национального университета имени Василия Стуса.

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Одним из ключевых элементов дизайна новой банкноты НБУ будет стилизованный трезубец, выполненный в стиле современной военной символики. По замыслу регулятора, традиционный государственный символ на украинских банкнотах приобретает выразительные черты эмблемы Вооруженных сил Украины и должен стать обязательным элементом оформления.

Последний раз банкнотный ряд гривны обновляли в октябре 2019 года, когда Нацбанк ввел в обращение купюру номиналом 1000 грн с портретом Владимира Вернадского. До этого самым большим номиналом была банкнота в 500 грн.

Появление новых крупных номиналов НБУ обычно объясняет ростом цен и доходов населения: чем выше инфляция и зарплаты, тем больше банкнот нужно для одного расчета — следовательно, растут расходы на печать и обслуживание наличного обращения.

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