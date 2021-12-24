Банковская система здорова и готова к повышению суммы гарантий по банковским вкладам, — Фонд гарантирования

Банковская система Украины очистилась и стала крепче.

В феврале 2022 года ожидается увеличение гарантированной суммы выплат по банковским вкладам вдвое с 200 тыс. до 400 тыс. гривен, а с 1 января 2023 года – до 600 тыс. гривен.

Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут в эфире телеканала "1+1"

Светлана Рекрут добавила, что после кризиса 2014-2017 годов банковская система Украины очистилась и стала крепче, поэтому нет оснований ожидать новых потрясений в этой сфере.

"То, что произошло, сейчас является фундаментом для того, чтобы банковская система спокойно прошла коронакризис, прошла все другие кризисы и сейчас страна готова к тому, чтобы спокойно увеличивать сумму гарантирования... Банковская система сейчас имеет достаточный уровень капитализации и мощности", — подчеркнул руководитель ФГВФЛ.

Светлана Рекрут рассказала, что на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект №5542-1, предусматривающий повышение гарантированной суммы. Учитывая, что гарантированная сумма в 200 тыс. гривен была установлена еще 10 лет тому назад, а после кризиса 2014 года в долларовом эквиваленте она снизилась с 25 тыс. до 7 тыс. долларов США, таково повышение времени.

Директор-распорядитель Фонда также напомнила, что Фонд обеспечивает возврат средств с любых банковских счетов: карточных, депозитных, студенческих, пенсионных, социальных. Гарантируется возврат средств как в гривне, так и в иностранных валютах по курсу на дату неплатежеспособности банка. В то же время гарантии не распространяются на банковские металлы.

Выплаты возмещения начинаются не позднее 20-го рабочего дня после наступления неплатежеспособности банка. Для получения вкладчику такого банка достаточно обратиться с паспортом и идентификационным кодом налогоплательщика к любому из двенадцати банков-агентов Фонда, перечень которых Фонд обнародует на своем официальном сайте.