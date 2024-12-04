Банковская тайна и карта "Нацкешбэка": что известно о раскрытии данных

Украинцы не смогут отказаться от раскрытия банковской тайны, даже если закроют карточку "Национального Кешбэка ".

Об этом сказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в эфире "Киев 24".

Он рассказал, что договор между банком и клиентом, который граждане подписывают во время открытия карты для "зимней поддержки", распространяется и на другие карты.

"В договоре есть условие, что он распространяется на все счета, открытые в этом банке, то есть как на карточку "Нацкешбэка", так и на все другие. Что же и приводит к такому широкому волнению. Речь идет об одной карте "Кешбэка" на смешную сумму – меньше 25 долларов, а ради этого люди готовы подписаться и отказаться от банковской тайны по всем своим счетам. Это уже выходит за рамки... О чем мы договариваемся?.. Мы договариваемся об одной карте "Кешбэка", а отдаем контроль за всеми счетами. Поэтому, я думаю, если вы взяли карту, возможно потратили деньги, возможно, задонатили и т.д., но вы уже подписали, что на 20 лет по вашим всем счетам будет вестись наблюдение, на которое вы согласились, и ваши данные будут передаваться неопределенному количеству лиц, учреждений и организаций", — сказал Корсун.

Ранее соучредитель "Монобанка" Олег Гороховский написал о том, что люди, открывшие карточку "Национальный кешбэк" в "ПриватБанке", соглашаются на раскрытие банковской тайны и обнародовал этот договор.

"Если вы открыли карточку "Национальный кешбэк" в Привате, то вам не мешает узнать, на что вы согласились", — написал он, добавив текст договора.

Тем временем в пресс-службе "ПриватБанка" заявили, что передают по карточкам программы "Национальный кешбэк" исключительно информацию, касающуюся транзакций расходов или возврата украинских товаров в магазинах, определенных постановлением КМУ №952 от 20 августа 2024 года.

Фото: скрин ПриватБанк

В то же время, пункт 8.7. заявления, которое нужно подписать для открытия карты "Национальный кешбэк" в "ПриватБанке", требует разрешения на раскрытие информации о платежных операциях по всем действующим счетам "третьим лицам, определенным в Постановлении КМУ".

В документе также отмечается, что разрешение не отменит указанные в заключенном между банком и клиентом основания для раскрытия банковской тайны, а будет рассматриваться как дополнительное основание. Также за клиентом остается право отозвать такое разрешение со всех счетов, для чего нужно подать соответствующее заявление.

Напомним, по состоянию на 3 декабря украинцы с помощью "Действия" подали более 4 млн заявок на программу "Зимняя поддержка".

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