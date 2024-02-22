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Банковская тайна может стать доступнее: НБУ предлагает изменить правила платежных карт

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Банковская тайна может стать доступнее: НБУ предлагает изменить правила платежных карт

НБУ предлагает изменить правила по номерам платежных карт / Фото: УНІАН

Госорганы получат доступ к номерам банковских карт.

Национальный банк Украины предлагает изменить правила раскрытия банковской тайны, касающиеся, в частности, и платежных карт.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

Соответствующие изменения предлагают ввести и приобщить к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением правления НБУ №267 от 14 июля 2006 года.

В НБУ предлагают:

  • дополнить перечень информации, которая составляет банковскую тайну и раскрывается банками по запросам уполномоченных государственных органов;
  • уточнить вид информации, составляющую банковскую тайну и которую имеет право предоставлять Национальный банк Украины Фонд гарантирования вкладов физических лиц;
  • уточнить виды проверок, осуществляемых Национальным банком Украины, во время проведения которых банки обязаны предоставлять документы и их копии, содержащие информацию, составляющую банковскую тайну.

Банки дополнительно будут раскрывать по запросу государственных органов информацию об уникальных идентификаторов и/или номерах эмиссионных платежных инструментов (например, номерах платежных карт) обоих контрагентов операции (как плательщика, так и получателя средств), а также наименовании поставщика платежных услуг контрагента.

Обновленной редакцией соответствующего пункта Правил раскрытия банковской тайны предлагается установить, что банки по запросу уполномоченных государственных органов будут раскрывать информацию о:

  • наличие счетов;
  • номера счетов;
  • остаток средств на счетах;
  • информацию об уникальных идентификаторов и/или эмиссионных номерах
  • платежных инструментов;
  • операции списания со счетов и/или зачисления на счета;
  • назначение платежа;
  • идентификационные данные контрагента (для физических лиц — фамилия, имя и отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины; для юридических лиц — полное наименование, идентификационный код в ЕГРПОУ);
  • номер счета контрагента;
  • информацию об уникальных идентификаторов и/или номерах эмиссионных платежных инструментов контрагента;
  • единый идентификатор Нацбанка поставщика платежных услуг контрагента;
  • наименование поставщика платежных услуг контрагента.

"Изменения связаны с необходимостью приведения Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие со статьями 62, 62-2 Закона Украины "О банках и банковской деятельности' и усовершенствовании порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальному банку Украины", – говорится в сообщении НБУ.

Напомним, глава Нацбанка Украины Екатерина Рожкова рассказала, что там работают над ограничениями по карточным переводам. И они будут касаться бизнеса и физических лиц. В частности   НБУ может ввести новые ограничения по карточным денежным переводам физических лиц, чтобы уменьшить количество теневых операций. Однако решение пока не было принято.

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