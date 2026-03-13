Банковскую тайну "обнулят"?: в Украине хотят создать реестр счетов

Комитет Верховной Рады рассматривает законопроект №14327, который является финальным шагом для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Документ обещает украинцам мгновенные и дешевые переводы в ЕС, но ценой радикальных изменений: создание реестра банковских счетов и фактического расширения доступа полиции, налоговой и других органов к финансовым данным граждан.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Законопроект №14327 о реестре счетов и новых правилах финмониторинга

Комитет парламента по вопросам евроинтеграции Украины планирует провести очередное заседание, во время которого рассмотрит правительственный законопроект №14327 о внесении изменений в ряд законодательных актов Украины. Документ призван привести украинское законодательство в соответствие с нормами права ЕС и критериев Европейского платежного совета, что необходимо для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро — SEPA.

Инициатива направлена на гармонизацию украинских правил в сфере предотвращения и противодействия финансовым правонарушениям с законодательством ЕС. Это является обязательным условием для подачи официальной заявки Украины на вступление в SEPA.

SEPA — это платежная зона, которая охватывает более 500 млн потенциальных пользователей. В ее пределах денежные переводы осуществляются за считанные секунды, а комиссии минимальны. Для украинцев это означает, что перевести средства родственникам в Германию или Италию станет так же быстро и просто, как сделать перевод между украинскими банками.

Для государства присоединение к SEPA рассматривается как важный показатель доверия со стороны Европы и один из ключевых этапов интеграции в ЕС. Принятие этого законопроекта может стать последним формальным шагом перед подачей официальной заявки в Европейский платежный совет.

Реестр банковских счетов и сейфов — что там будет и у кого будет доступ

Одной из самых обсуждаемых норм документа является создание реестра счетов и банковских сейфов физических лиц. В нем будет содержаться информация о том, в каком банке, когда и какой счет или сейф открыл человек. При этом данные не будут раскрывать суммы на счетах или содержимое сейфов, но позволят государственным органам определять, в какие финансовые учреждения нужно направлять запросы.

Законопроект предусматривает расширение доступа органов контроля к таким данным:

кроме налоговой службы и Госфинмониторинга, доступ к реестру могут получить НАБУ,

ГБР,

СБУ,

Национальная полиция,

органы прокуратуры,

исполнительная служба,

частные исполнители.

В то же время предлагаемые изменения в закон «О банках и банковской деятельности» позволят этим органам получать информацию из реестра в автоматизированном режиме.

Кроме того, банки будут обязаны передавать Министерству финансов информацию о счетах, операциях и остатках средств лиц, которые претендуют на государственные выплаты или уже их получают.

Реестр конечных бенефициаров — контроль за фактическими владельцами компаний

Отдельные изменения касаются борьбы с непрозрачными структурами собственности. Предусматривается создание реестра конечных бенефициарных собственников трастов и других подобных образований. Таким образом Украина будет приближаться к стандартам FATF (Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег), которые требуют раскрытия информации о доверительных собственниках, учредителях и выгодополучателях даже сложных международных структур.

Согласно проекту, государство усилит контроль за тем, кто фактически владеет компаниями. За подачу заведомо ложных данных о конечных бенефициарных владельцах предусмотрен штраф в размере 510 тыс. грн (30 тысяч необлагаемых минимумов). За несвоевременную подачу информации — 170 тыс. грн.

Также предусмотрено, что копия паспорта конечного бенефициара должна быть заверена не ранее чем за три месяца до подачи государственному регистратору. Это должно сделать невозможным использование устаревших документов в сложных структурах собственности.

Национальный банк Украины, согласно законопроекту, получит право действовать «немедленно и публично». В случае нарушения банком или финансовым учреждением законодательства в сфере финансового мониторинга регулятор должен обнародовать информацию о примененных мерах воздействия — штрафы, ограничения операций или отзыва лицензии – в течение пяти рабочих дней.

В Украине появятся обличители в сфере финмониторинга

Существенные изменения также предлагаются в Кодекс законов о труде и процессуальные кодексы. В законодательстве появится понятие «обличитель в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов». Такое лицо фактически будет получать расширенную правовую защиту.

Законопроект фактически приравнивает обличителей в сфере финансового мониторинга к обличителям коррупции. Предусматривается трудовой иммунитет: работника, который сообщил о подозрительных финансовых операциях или нарушении правил AML (отмывание денег), нельзя будет уволить, привлечь к дисциплинарной ответственности или подвергнуть другим негативным мерам.

Также предлагается ввести особый порядок доказывания в суде. Если обличитель заявляет о давлении, работодатель должен доказать, что его решение — например увольнение или лишение премии — не было связано с сообщением о нарушении.

Кроме того, обличители получат право на все виды бесплатной юридической помощи для защиты своих прав.

Важно, что статус обличителя смогут получить не только действующие работники, но и кандидаты на должность, которые узнали о возможных нарушениях во время собеседования, или бывшие сотрудники.

Противоречия в законопроекте №14327

В то же время специалисты Главного научно-экспертного управления Верховной Рады обнаружили в законопроекте ряд системных противоречий. В частности, документ предлагает хранить информацию в реестрах только пять лет с возможностью продления этого срока. Это противоречит закону «О публичных электронных реестрах», который предусматривает бессрочное сохранение данных.

Кроме того, право налоговых органов требовать «дополнительную информацию» для установления владельца траста не имеет четких границ. Это, по мнению экспертов, может создавать коррупционные риски, поскольку чиновник сам будет определять, какие именно данные ему необходимы.

Больше всего дискуссий вызвало предложение создать отдельный институт обличителей в сфере финансового мониторинга. Документ создает определенную правовую коллизию: у обличителей коррупции есть право на денежное вознаграждение и особый статус в уголовном процессе, тогда как «финансовые» обличители такого права не получают.

Юристы также обращают внимание на то, что в административном судопроизводстве предлагается автоматически возлагать обязанность доказывания на работодателя. По их мнению, сначала истец должен хотя бы минимально доказать, что давление связано именно с его статусом обличителя, иначе суды могут быть перегружены безосновательными исками.

Критику вызвала и терминология, использованная в документе. В частности, запрет на управление финансовыми учреждениями для лиц с судимостью распространяется и на их «сообщников». Однако в Уголовном кодексе такого понятия нет — закон оперирует терминами «соучастники», «исполнители» и т.д. Использование юридических категорий, которых не существует, может сделать норму сложной или даже невозможной для практического применения.

К слову, 10 марта Верховная Рада провалила в первом чтении законопроект о налогообложении доходов с цифровых платформ (Uber, Glovo, OLX), поскольку инициатива набрала лишь 168 голосов. Документ, разработанный по требованию МВФ и ЕС, должен был обязать сервисы передавать налоговой данные о доходах пользователей. В то же время планировалось снизить налоговую ставку с 18% до 5% и ввести необлагаемый лимит для заработков до 38,5 тыс. грн в год.