Банковскую тайну отменят: что именно планируют раскрывать украинские банки

В Украине банковская тайна является важным инструментом для защиты финансовых данных клиентов / © Associated Press

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Вопрос раскрытия банковской тайны остается одним из острейших для украинского бизнеса и обычных граждан. 27 июня правительство утвердило бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, содержащую конкретные планы по доступу налоговых органов к банковской информации.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4174-IX, расширяющий возможности раскрытия банковской тайны. Согласно новым изменениям Закона «О банках и банковской деятельности», нотариусы теперь получат дополнительные права для получения банковской информации об имуществе без вести пропавших лиц.

В Украине законодательство защищает банковские данные граждан, то есть действует банковская тайна. Однако у государства есть право вмешаться и узнать и состояние счета, и транзакции.

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Налоговый консультант Михаил Смокович предлагает разобраться во всех нюансах.

«Для начала разберем, что такое открытый банкинг. Если у меня есть счета в „Приватбанке“, есть счета в „Монобанке“, то я счетами управляю через мобильное приложение. Открытый банкинг дает возможность мне, как пользователю, управлять всеми моими счетами из любого поддерживающего это приложения. В одном мобильном приложении я смогу управлять всеми своими счетами, просматривать выписки, делать платежи, смотреть, какие там балансы по всем моим счетам. Сейчас это невозможно. Банки не делятся такой информацией», — сказал он.

Для того чтобы это было возможно, с 1 августа в Украине начинают внедряться определенные изменения, чтобы банки имели возможность открывать свои данные для других банков и финансовых учреждений. Сама банковская информация остается в пределах управления НБУ, в пределах находящихся в этой системе банков и финансовых учреждений.

Есть ли опасность раскрытия банковской тайны

«Сама банковская информация остается в рамках управления НБУ, в пределах финансовых учреждений в системе НБУ. Информация не идет ни в какие государственные органы, банковская тайна остается, ее не убирают», — сказал Смокович.

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Однако возникает вопрос о безопасности персональной и конфиденциальной информации о пользователе, которые могут быть доступны разным финучреждениям через открытый банкинг.

Любой банк или небанковское финансовое учреждение, которое захочет подключиться к общей системе открытого банкинга, говорит Михаил Смокович, должно пройти лицензирование в НБУ.

«Банкам это будет сделать проще, другим учреждениям гораздо сложнее. Следовательно, кто-либо не сможет получить персональные данные человека, это будет по-прежнему закрытая информация в банковской системе, передача которой между банками возможна только с согласия пользователя», — объясняет он.

К тому же, каждый пользователь добровольно выбирает, хочет ли он, чтобы банки обменивались информацией о его счетах и транзакциях в одном приложении, или он и дальше будет пользоваться разными приложениями банков.

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Если речь идет не об отмене банковской тайны как таковой, а о расширении доступа государственных органов к некоторым метаданным, то что именно будет раскрыто:

наличие счетов у физических или юридических лиц

IBAN-номера

тип счета (текущий, депозитный и т.п.)

Что меняется с 1 августа

Система «Открытый банкинг» не будет введена в Украине сразу. С 1 августа только начнется ее постепенное строительство, требующее многих изменений. Михаил Смокович добавляет, что какие-то реальные изменения и улучшения для пользователей можно будет увидеть не раньше, чем через несколько месяцев.

Такой шаг осуществляется в рамках евроинтеграции Украины: интеграции финансовых систем Украины и Евросоюза, ведь в ЕС система открытого банкинга работает уже давно.

Зачем нужно раскрывать банковскую тайну

По словам первого заместителя министра финансов Дениса Улютина, законопроект о банковской тайне имеет общественное значение и нужен не для создания реестра банковских счетов и сейфов физических лиц на законном основании.

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«Реестр — это один из элементов присоединения. Не будет реестра — не будет присоединения. Не будет присоединения — мы будем продолжать делать SWIFT-переводы в европейские страны», — объяснил он.

Так что расширение доступа к банковской информации объясняется евроинтеграционными обязательствами Украины. В странах ЕС уже действует практика, когда контролирующие органы могут оперативно получить базовую информацию о счетах лица, ведь это упрощает:

борьбу с отмыванием средств

контроль за налоговой дисциплиной

верификацию информации при финансовых операциях

Что это меняет для украинцев

Инвестиционный банкир Сергей Фурса убежден, что причин для паники нет. Как он пояснил в комментарии «Новости.LIVE», открытие банковской тайны — это одно из требований на пути евроинтеграции, и мелкие переводы интереса для налоговиков не будут.

«На жизни большинства украинцев это вообще никак не отразится. Потому что если нечего скрывать — разницы никакой, есть ли внесудебный доступ к банковским счетам, или его нет. Это просто норма, которую мы должны выполнить для нашей европейской интеграции», — отметил он.

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Однако кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко сообщил, что главная проблема — в отсутствии адекватной судебной системы, которая защищала бы украинцев. По его словам, базы данных могут оказаться в чьих-либо руках, и гарантии, что эта информация не станет предметом шантажа, никто не дает.

«Прежде всего, это отразится на жизни обычных украинцев. Произойдет рост коррупции, бандитизма», — подчеркнул эксперт, добавив, что данные об операциях по карточкам могут передавать посторонним лицам, в частности мошенникам.

Что говорят в Минфине

В Министерстве финансов стремятся к раскрытию банковской тайны для Налоговой службы. Соответствующая норма содержится в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман считает, что при текущем составе парламента в ближайшие годы раскрытие банковской тайны совершенно невозможно.

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«Об этом заявил и руководитель налогового комитета, и его заместители, и Нацбанк против. То, что Минфин что-то хочет, не все свершается. Поэтому при нынешнем составе парламента полноценное открытие банковской тайны невозможно», — сказал эксперт изданию УНИАН.

«Пока у Налоговой есть доступ прямо к информации, какие счета есть у каких субъектов хозяйствования — ФЛПов и юридических лиц. Теперь они еще будут знать о наличии счетов или ящиков у физических лиц. В этом нет никакой проблемы, они просто будут знать, что у кого-то есть», — говорит экономист.

В то же время Гетман отмечает, что в случае, если это изменится, и Налоговая получит полный доступ к банковской тайне, то, учитывая текущий уровень коррупции, это будет иметь крайне негативные последствия как для граждан, так и для бизнеса.