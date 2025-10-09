BAT Украина вошла в топ-10 лучших работодателей страны по версии Индекса корпоративного равенства

Реклама

Команда Индекса оценила несколько десятков украинских компаний на предмет соблюдения ими принципов инклюзии и разнообразия. Результаты исследования показывают, что 95% опрошенных компаний уже имеют политики равенства, недискриминации и уважения к разнообразию в различных формах. Эксперты высоко отметили усилия BAT Украина в создании справедливой и инклюзивной рабочей среды.

«Попадание в рейтинг лучших работодателей страны — это признание реального прогресса в внедрении принципов равенства, инклюзии и разнообразия на рабочем месте. Крупные компании могут задавать стандарты человечности и уважения в бизнесе, и мы искренне надеемся, что этот пример вдохновит других работодателей становиться более открытыми, внимательными и осознанными в своей корпоративной политике», — отметила Татьяна Касьян, исполнительный директор ОО «Точка опоры ЮА».

Разнообразие и инклюзивность (Diversity & Inclusion, D&I) являются одними из ключевых ценностей BAT Украина. Руководствуясь этими принципами, компания постоянно внедряет новые инициативы и совершенствует существующие практики, чтобы рабочая среда была доступной, комфортной и поддерживающей для всех.

Реклама

«Бизнес имеет силу менять общество — и мы осознанно берем на себя эту ответственность», — отмечает HR-директор BAT Украина Екатерина Прокопенко. «Высокая оценка со стороны Украинского индекса корпоративного равенства и попадание в рейтинг лучших работодателей страны подтверждают: в BAT Украина мы последовательно внедряем принципы инклюзивности, равенства и уважения к каждому. Мы создаем среду, где каждый может быть собой — и где действительно хочется быть. Это признание мотивирует нас и дальше развивать культуру безбарьерности и делиться опытом с другими украинскими компаниями».

Компания обеспечивает безбарьерный и инклюзивный опыт на всех этапах — от подачи заявки до адаптации на рабочем месте. Кандидаты и сотрудники имеют равный доступ к рабочим пространствам, цифровым системам и коммуникациям, которые учитывают различные потребности. Для этого BAT Украина внедряет ряд практик и инклюзивных инициатив.

Эти практики включают:

Доступная рабочая среда: безбарьерные офисные и производственные помещения, рабочие места и инструменты, адаптированные в соответствии со стандартами доступности.

Инклюзивные политики и программы : комплексная программа благополучия сотрудников. Условия, которые учитывают различные жизненные обстоятельства — в частности, дополнительные выходные и выплаты, возможность удаленной работы, короткие пятницы и особые форматы для сотрудников, являющихся родителями. Также доступны психологические, юридические и финансовые консультации для всех сотрудников в неограниченном количестве.

Обучение и повышение осведомленности : тренинги по инклюзии (в том числе в отношении людей с инвалидностью), цифровой доступности и осознанию предвзятости.

Инклюзивный рекрутмент и найм: целевой найм людей с инвалидностью, безбарьерный процесс подбора и адаптации, учет доступности в коммуникациях бренда работодателя.

О компании BAT Украина

Первое предприятие с иностранными инвестициями в табачной отрасли Украины, основанное в 1993 году на базе Прилукской табачной фабрики. BAT Украина вносит значительный вклад в развитие государства. По итогам 2024 года BAT Украина перечислила более 38 млрд грн налогов и сборов в государственный бюджет. BAT Украина придерживается высоких стандартов социальной ответственности. Наше видение ответственной табачной компании, изложенное в Принципах ведения бизнеса, заключается во взаимной выгоде, ответственном контроле за продукцией и добросовестном корпоративном поведении.