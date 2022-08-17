"Батальон Монако": как украинские депутаты, судьи и бизнесмены развлекаются на Лазурном побережье

Некоторые украинские олигархи и бизнесмены с начала полномасштабного вторжения скрылись за границей.

Там элитные "беженцы" подальше от ракет и мобилизации развлекаются на Лазурном побережье, пока украинцы защищают свою землю.

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

Фигурантами расследования являются находящиеся в международном розыске украинские олигархи и другие. В частности речь идет о Константине Жеваго, братьях Игоря и Григории Суркисе, застройщике из Днепра Вадиме Ермолаеве, его коллеге и депутате Киевсовета Вадиме Столаре и других.

Авторы расследования отмечают, что в Монако автомобили с украинскими номерами можно увидеть почти каждые 5 минут.

Яхту одного из самых богатых людей Украины Константина Жеваго заметили в Монако. Это – 65-метровая яхта, стоимостью 70 млн долларов. Ее название "Z". Ранее олигарх заявлял, что название яхты не имеет отношения к российским символам вторжения. Она означает первую букву фамилии Жеваго в английской транслитерации. В сентябре 2019 олигарха объявили в розыск и с тех пор он не возвращался в Украину. Журналисты узнали, что Жеваго сейчас отдыхает в Монако.

Фото: Украинская правда

Семья нардепа запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Григория Суркиса тоже находится в Монако и арендует апартаменты в пятизвездочной гостинице. Еще в начале войны семья депутата сбежала из Украины на двух автомобилях. В расследовании говорится, что Суркисы во время выезда из Украины не подали декларации, а вот на венгерском пункте пропуска задекларировали более 17,5 млн. долларов. Братья тогда опровергли эту информацию, однако не предоставили убедительных доказательств. Издание утверждает, что годовая аренда этих апартаментов стоит около 2 млн. евро.

Суркисов также часто видят в известном казино "Монте-Карло". Его посещают богатейшие люди мира. Несколько недель назад здесь заметили брата Григория Игоря Суркиса.

У этого казино заметили автомобиль Bentley с днепровской регистрацией. Им приехал днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев, который занимает 45-ю строчку в списке самых богатых людей Украины.

Также журналисты зафиксировали автомобиль Mercedes-Maybach 2022 выпуска с харьковскими номерными знаками. Стоит этот автомобиль от 300 тыс. долларов и приобретен он был в июне 2022. Этот автомобиль зарегистрирован на компанию, которая расположена в Харькове.

У парковки одной из гостиниц журналисты заметили Mercedes GLS с киевской регистрацией. Этот автомобиль в Ницце заехал в имение депутата от ОПЗЖ Вадима Столара. С начала войны этот депутат не посетил ни одного заседания Верховной Рады. Депутат сбежал из Украины за несколько дней до начала вторжения и не возвращался. Живет депутат в элитном районе на Лазурном побережье, где самая дорогая недвижимость. Именно в этом районе Ахметов и купил самую дорогую виллу в мире.

В элитном Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном побережье журналисты успели зафиксировать около 10 поместий, к которым приезжали авто с украинскими номерными знаками. На одной из улиц этого муниципалитета журналисты встретили также нардепа от ОПЗЖ Игоря Абрамовича. Он оставил Украину за несколько дней до войны и с тех пор не возвращался. Вместе с ним гулял бывший и.о. начальника Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Сергей Вязмикин.

По данным издания, депутат Абрамович может арендовать элитную виллу у российского банкира. Экс-полицейский Вязмикин также проживает в Сен-Жан-Кап-Ферра и имеет автомобиль с личным водителем.

В этом же муниципалитете был замечен автомобиль Aston Martin. По данным источников издания, на Лазурном побережье может находиться офис компании "Евроэнерготрейд".

У Сен-Жан-Кап-Ферра есть также имение одного из самых богатых украинцев Виктора Пинчука. Последние несколько месяцев частный самолет украинского бизнесмена постоянно курсирует между Польшей, Лондоном и Ниццей. В этом же районе есть имение олигарха Дмитрия Фирташа.

Фото: Украинская правда

Там также был замечен автомобиль с полтавской регистрацией. Этот автомобиль имеет отношение к депутату Харьковского облсовета Владимиру Скоробагачу. Во дворе одного из имений припаркованы автомобили с харьковской регистрацией.

Также во Франции заметили брата Виталия Хомутынника Юрия. В Сен-Жан-Кап-Ферра есть также хорошо охраняемая вилла Левочкина. Здесь нардеп живет. К моменту съемок он уехал праздновать свой день рождения.

60-метровую яхту Kaiser Александра Ярославского, стоимостью 50 миллионов долларов журналисты заметили неподалеку от Ниццы.

В аэропорту Ниццы журналисты встретили беглого судью, бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова.

Журналисты отмечают, что они находились в этих курортных местах всего несколько дней, а потому зафиксировали явно не всю "украинскую диаспору" миллиардеров и миллионеров.

Напомним, в Раде пока не видят причин для открытия границ для выезда мужчин.

Читайте также: