Байден подписал рекордный оборонный бюджет: там предусмотрено 800 млн долларов для Украины

В бюджете также предусмотрены средства по сдерживанию России в Европе.

Президент Джо Байден подписал рекордный оборонный бюджет США, в который заложено 800 млн долларов для Украины.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Рекордный оборонный бюджет США на 2023 год составляет 858 млрд. долларов, в котором заложены средства и для военной помощи Украине. Речь идет о 800 млн долларов.

Закон предусматривает усиление обороноспособности США и помощь Украине из-за российской агрессии. Также там предусмотрено 6 млрд. долларов на сдерживание России в Европе. Байден также продлил запрет на сотрудничество с Россией в военной отрасли на 5 лет.

Напомним, Сенат 68 голосами принял сводный закон о бюджете США на 2023 год (OMNIBUS – ред.), общей суммой $1,7 трлн. Частью OMNIBUS является закон о дополнительном финансировании Украины на 2023 год (The Ukraine Supplemental Appropriations Act, 2023 – ред.), предусматривающий выделение $45 млрд Украине, что на 7,3 млрд дол. США больше, чем содержал первоначальный бюджетный запрос Администрации президента США в Конгресс.

Также Конгресс США принял поправку о передаче арестованных активов российским олигархам народа Украины.

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