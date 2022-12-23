Байден подписал рекордный оборонный бюджет: там предусмотрено 800 млн долларов для Украины

В бюджете также предусмотрены средства по сдерживанию России в Европе.
Президент Джо Байден подписал рекордный оборонный бюджет США, в который заложено 800 млн долларов для Украины.
Об этом говорится на сайте Белого дома.
Рекордный оборонный бюджет США на 2023 год составляет 858 млрд. долларов, в котором заложены средства и для военной помощи Украине. Речь идет о 800 млн долларов.
Закон предусматривает усиление обороноспособности США и помощь Украине из-за российской агрессии. Также там предусмотрено 6 млрд. долларов на сдерживание России в Европе. Байден также продлил запрет на сотрудничество с Россией в военной отрасли на 5 лет.
Напомним, Сенат 68 голосами принял сводный закон о бюджете США на 2023 год (OMNIBUS – ред.), общей суммой $1,7 трлн. Частью OMNIBUS является закон о дополнительном финансировании Украины на 2023 год (The Ukraine Supplemental Appropriations Act, 2023 – ред.), предусматривающий выделение $45 млрд Украине, что на 7,3 млрд дол. США больше, чем содержал первоначальный бюджетный запрос Администрации президента США в Конгресс.
Также Конгресс США принял поправку о передаче арестованных активов российским олигархам народа Украины.
Читайте также:
- Тотальная секретность и высокие риски: как организовывался исторический визит Зеленского в США
- В США мужчина купил шесть лотерейных билетов и угадал все выигрышные номера
- Подробности предоставления американской помощи Украине и вероятное обучение по управлению Patriot в США