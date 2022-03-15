Байден подписал закон о выделении Украине "исторических 13,6 миллиарда долларов"

Перед этим финансовую помощь утвердил Конгресс.

Украина получит от США 13,6 млрд долларов.

Соответствующий закон, который ранее приняли Палата представителей и Сенат Конгресса США, подписал президент Джо Байден.

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"Я только что подписал закон о двухпартийном правительственном финансировании, который сохраняет правительство открытым и предоставляет Украине исторические 13,6 миллиарда долларов", — говорится на странице Байдена в твиттере.

Часть этой суммы будет потрачена на вооружение и оснащение Украины. Еще часть средств будут направлены на расходы Пентагона США — на отправку американских войск в другие страны Восточной Европы.

Сумма также включает в себя гуманитарную и экономическую помощь Украине, укрепление обороны союзников в регионе, защиту их энергетической безопасности и потребностей в кибербезопасности.

"Мы позаботимся о том, чтобы Украина имела оружие", - Байден написал пост со словами поддержки

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