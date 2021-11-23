Байден разрешил использовать миллионы баррелей нефти из стратегического резерва: что будет с ценами на топливо

Байден разрешил использовать миллионы баррелей нефти из стратегического резерва: что будет с ценами на топливо

В США состоялся первый незапланированный отбор сырой нефти за последние 10 лет.

Во вторник, 23 ноября, президент США Джо Байден объявил о решении распродать 50 млн баррелей сырой нефти из стратегических запасов, чтобы снизить цены на топливо.

Как сообщает Bloomberg, 18 млн баррелей планируется продать по ускоренной процедуре, уже одобренной Конгрессом.

Еще 32 млн баррелей будут отобраны из стратегических запасов в течение следующих месяцев. Нефтяные компании будут получать сырую нефть, а возвращать ее позже, когда цены, как прогнозируют в Белом доме, снизятся.

Также читайте Шмыгаль пообещал не повышать стоимость газа: какой будет цена

В октябре мировые цены на нефть выросли до новых многолетних максимумов на фоне роста мирового спроса. Впервые за последние семь лет цена на американскую нефть WTI выросла до более чем $85.

Чтобы остановить рост цен на топливо администрация президента США обратилась к крупным производителям из входящих в ОПЕК+ стран с предложением увеличить поставки нефти на рынок. Но этот призыв в Саудовской Аравии, России и других странах-производителях проигнорировали, это еще больше подогрело рынок.

В то же время, некоторые аналитики считают ошибочным решение об использовании чрезвычайного резерва для снижения мировых цен на рынке нефти. По их мнению, оно может не привести к желаемым последствиям.

В издании отмечают, что в США состоялся первый незапланированный отбор сырой нефти из стратегических резервов с 2011 года, когда гражданская война в Ливии вызвала скачок цен на нефть. После сегодняшнего решения Байдена уровень заполненности стратегического резерва США упал до минимального значения с 2003 года и составляет 606,1 млн баррелей.

Напомним, министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного горючего, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Читайте также: