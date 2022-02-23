Байден введет еще более жесткие санкции против "Северного потока-2" — CNN

Байден введет еще более жесткие санкции против "Северного потока-2" — CNN

Санкции будут введены против компании, которая причастна к строительству газопровода.

Президент США Джо Байден в среду, 23 февраля, планирует ввести еще более жесткие санкции против газопровода "Северный поток-2". Они касаются компании, причастной к строительству газопровода.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на трех официальных представителей властей США.

"Ожидается, что в среду администрация Байдена объявит о том, что она позволит ввести санкции в отношении компании, отвечающей за строительство российского газопровода "Северный поток-2", после того как в прошлом году она заблокировала такие санкции, используя исключение из правил национальной безопасности", – говорится в сообщении.

Этот шаг является частью серии санкций, введенных США и их союзниками против России на этой неделе в ответ на признание президентом России Владимиром Путиным независимости ОРДЛО.

Напомним, министерство экономики Германии приостановило процесс сертификации "Северного потока-2". Канцлер Олаф Шольц осудил признание Россией независимости оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды Stiftung Klima und Umweltschutz MV отказался от поддержки российского газопровода "Северный поток-2". Фонд был создан, чтобы помочь проекту обойти санкции США.

Еврокомиссия также заявила, что остановка сертификации "Северного потока-2" не влияет на обеспечение ЕС газом.

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