ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
672
Время на прочтение
3 мин

Базовая социальная помощь: кто имеет право получить 4500 грн и как это сделать

Кто может получить помощь в размере 4500 грн.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Базовая социальная помощь

Базовая социальная помощь

В Украине начался экспериментальный проект по внедрению базовой социальной помощи — нового вида государственной поддержки для малообеспеченных семей и лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Целью этой задачи является объединить ряд существующих социальных выплат в единую систему, упростив процесс их получения и уменьшив бюрократию. Проект реализуется на основании постановления Кабинета Министров Украины от 25.03.2025 №371.

Кто может обратиться за помощью

На первом этапе, от 1 июля, право обратиться за базовой социальной помощью имеют лица, уже получающие одну из следующих выплат:

  • Государственная социальная помощь малоимущим семьям.

  • Помощь на детей одиноким матерям.

  • Помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях.

  • Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или их место жительства неизвестно.

С 1 октября к программе присоединяются другие уязвимые категории:

  • Граждане, не имеющие права на пенсию, но получающие государственную социальную помощь.

  • Лица с инвалидностью.

Размер выплат

Сумма базового социального пособия рассчитывается как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи. Базовая величина составляет 4500 грн.

Размер выплат для членов семьи:

  • 100% (4500 грн) — для уполномоченного представителя и для каждого ребенка до 18 лет, а также для лиц с инвалидностью I или II группы.

  • 70% (3150 грн) — для каждого следующего члена семьи.

Для лиц, получивших право на пенсию по возрасту или достигших 60-летнего возраста, но не имеющих достаточного страхового стажа, размер пособия рассчитывается пропорционально их стажу:

  • Менее 10 лет стажа — 53% (2385 грн) от базовой величины.

  • От 10 до 20 лет стажа — 62% (2790 грн).

  • От 20 до 30 лет стажа — 70% (3150 грн).

  • 30 и более лет стажа — 88% (3960 грн).

Как оформить и какие документы необходимы

Заявление на получение базовой социальной помощи можно подать двумя способами:

  • Лично — в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

  • Онлайн — через портал «Действие» (при условии соответствия состава домохозяйства).

Список необходимых документов:

  • Заявление о намерении обратиться за помощью и заявление о его назначении.

  • Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

  • ИНН (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика).

  • Документы подтверждающие состав домохозяйства.

  • Письменное согласие совершеннолетних членов домохозяйства на обработку персональных данных.

При необходимости могут потребоваться дополнительные документы:

  • Подтверждение места жительства.

  • Документы о доходах (если данные отсутствуют в реестрах).

  • Документы, подтверждающие причину нетрудоустроенности (справка из центра занятости, больничная, справка из учебного заведения и т.п.).

  • Акт обследования жилищных условий.

  • Справка об уничтоженном или поврежденном жилье/транспорте.

  • Заявление о том, что жилье не сдается в аренду.

Решение о назначении пособия принимается в течение 10 рабочих дней. Помощь назначается сроком до 6 месяцев с возможностью автоматического продления в течение всего периода экспериментального проекта.

Кому могут отказать в оказании помощи

Помощь могут не назначить, если:

  • В составе семьи есть трудоспособные лица (18–60 лет), которые более 3 месяцев не работают, не учатся и не состоят на учете в центре занятости без уважительных причин.

  • В течение 12 месяцев до обращения или при получении помощи домохозяйство совершило одноразовую покупку на сумму свыше 100 000 грн.

  • У семьи есть средства или имущество на сумму свыше 100 000 грн.

  • Домохозяйство владеет вторым жильем или двумя и более автомобилями (кроме некоторых исключений).

  • Представлены недостоверные или неполные сведения.

  • Рассчитанный размер пособия составляет нуль или отрицательное значение.

Выплаты могут быть прекращены досрочно, если обстоятельства изменятся или будут обнаружены нарушения. Важно помнить, что соответствующие критериям семьи имеют право выбрать: остаться на действующих социальных выплатах или перейти на новый формат — базовую социальную помощь.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie