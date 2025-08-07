Базовая социальная помощь: кто имеет право получить 4500 грн и как это сделать

Базовая социальная помощь

В Украине начался экспериментальный проект по внедрению базовой социальной помощи — нового вида государственной поддержки для малообеспеченных семей и лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Целью этой задачи является объединить ряд существующих социальных выплат в единую систему, упростив процесс их получения и уменьшив бюрократию. Проект реализуется на основании постановления Кабинета Министров Украины от 25.03.2025 №371.

Кто может обратиться за помощью

На первом этапе, от 1 июля, право обратиться за базовой социальной помощью имеют лица, уже получающие одну из следующих выплат:

Государственная социальная помощь малоимущим семьям.

Помощь на детей одиноким матерям.

Помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях.

Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или их место жительства неизвестно.

С 1 октября к программе присоединяются другие уязвимые категории:

Граждане, не имеющие права на пенсию, но получающие государственную социальную помощь.

Лица с инвалидностью.

Размер выплат

Сумма базового социального пособия рассчитывается как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи. Базовая величина составляет 4500 грн.

Размер выплат для членов семьи:

100% (4500 грн) — для уполномоченного представителя и для каждого ребенка до 18 лет, а также для лиц с инвалидностью I или II группы.

70% (3150 грн) — для каждого следующего члена семьи.

Для лиц, получивших право на пенсию по возрасту или достигших 60-летнего возраста, но не имеющих достаточного страхового стажа, размер пособия рассчитывается пропорционально их стажу:

Менее 10 лет стажа — 53% (2385 грн) от базовой величины.

От 10 до 20 лет стажа — 62% (2790 грн).

От 20 до 30 лет стажа — 70% (3150 грн).

30 и более лет стажа — 88% (3960 грн).

Как оформить и какие документы необходимы

Заявление на получение базовой социальной помощи можно подать двумя способами:

Лично — в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Онлайн — через портал «Действие» (при условии соответствия состава домохозяйства).

Список необходимых документов:

Заявление о намерении обратиться за помощью и заявление о его назначении.

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

ИНН (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика).

Документы подтверждающие состав домохозяйства.

Письменное согласие совершеннолетних членов домохозяйства на обработку персональных данных.

При необходимости могут потребоваться дополнительные документы:

Подтверждение места жительства.

Документы о доходах (если данные отсутствуют в реестрах).

Документы, подтверждающие причину нетрудоустроенности (справка из центра занятости, больничная, справка из учебного заведения и т.п.).

Акт обследования жилищных условий.

Справка об уничтоженном или поврежденном жилье/транспорте.

Заявление о том, что жилье не сдается в аренду.

Решение о назначении пособия принимается в течение 10 рабочих дней. Помощь назначается сроком до 6 месяцев с возможностью автоматического продления в течение всего периода экспериментального проекта.

Кому могут отказать в оказании помощи

Помощь могут не назначить, если:

В составе семьи есть трудоспособные лица (18–60 лет), которые более 3 месяцев не работают, не учатся и не состоят на учете в центре занятости без уважительных причин.

В течение 12 месяцев до обращения или при получении помощи домохозяйство совершило одноразовую покупку на сумму свыше 100 000 грн.

У семьи есть средства или имущество на сумму свыше 100 000 грн.

Домохозяйство владеет вторым жильем или двумя и более автомобилями (кроме некоторых исключений).

Представлены недостоверные или неполные сведения.

Рассчитанный размер пособия составляет нуль или отрицательное значение.

Выплаты могут быть прекращены досрочно, если обстоятельства изменятся или будут обнаружены нарушения. Важно помнить, что соответствующие критериям семьи имеют право выбрать: остаться на действующих социальных выплатах или перейти на новый формат — базовую социальную помощь.