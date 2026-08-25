Базовая социальная помощь в сентябре: кто может получить и как рассчитывают выплату

Социальная помощь

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В сентябре украинцы, отвечающие установленным критериям, могут оформить базовую социальную помощь. Она предназначена для поддержки семей с невысокими доходами, однако единой суммы выплат для всех нет.

При расчете учитывается количество членов семьи и ее среднемесячный доход, а право на помощь зависит также от имущественного положения и других определенных правительством условий. Базовая величина для расчета составляет 4500 грн, однако это не означает, что именно столько будет выплачиваться каждому члену семьи.

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Кто может получить базовую социальную помощь в сентябре

В сентябре 2026 г. базовую социальную помощь могут получать семьи с низкими доходами, которые соответствуют установленным условиям программы. При этом не имеет значения, получала ли семья раньше другие виды социальной помощи.

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Обратиться могут как семьи, которые уже пользовались государственной поддержкой — в частности, получали помощь малообеспеченным семьям, выплаты на детей одиноким матерям или многодетным семьям, — так и те, кто раньше таких выплат не имел.

Право на помощь определяется индивидуально для каждой семьи. Учитывают ее доходы, состав и другие критерии, предусмотренные правилами программы.

Сколько могут выплачивать

Для расчета используется базовая величина 4500 грн.

Для первого члена семьи учитывается 4500 грн. Такую же сумму принимают для каждого ребенка до 18 лет и каждого человека с инвалидностью I или II группы. Для каждого следующего члена семьи — 70% базовой величины, то есть 3150 грн. Для людей, достигших 60 лет, но не имеющих достаточного страхового стажа для пенсии, предусмотрен отдельный расчет.

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После этого определяют общую расчетную величину для семьи и сравнивают ее со среднемесячным совокупным доходом семьи. Разница между этими показателями и составляет размер пособия.

Например, для семьи из двух взрослых и одного ребенка расчетная величина составит: 4500 + 3150 + 4500 = 12150 грн. Если среднемесячный доход такой семьи составляет 7000 грн., расчетный размер пособия будет составлять 5150 грн. в месяц.

Следовательно, 4500 грн — это не максимальная сумма выплаты. В зависимости от состава и доходов семьи, общая помощь может превышать эту сумму.

Когда базовую социальную помощь могут не назначить

Низкий доход семьи еще не гарантирует получение базовой социальной помощи. При рассмотрении заявления проверяют также имущественное положение и занятость членов семьи.

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В частности, помощь могут не назначить, если трудоспособный член семьи в возрасте от 18 до 60 лет свыше 3-х месяцев в течение периода, за который учитывают доходы, не работал, не учился, не проходил военную службу, не занимался предпринимательской деятельностью и не состоял на учете как безработный. В то же время правила предусматривают исключения, например для людей, ухаживающих за детьми или лицами, нуждающимися в постоянном уходе.

Отказать могут и из-за имущественного положения. В частности, учитывают покупки и определенные финансовые операции на сумму свыше 100 тыс. грн, совершенные в течение 12 месяцев, а также наличие депозитов или облигаций внутреннего государственного займа на сумму свыше 100 тыс. грн.

Отдельные ограничения касаются покупки иностранной валюты и банковских металлов, а также нескольких автомобилей или жилых помещений. В то же время, для этих критериев предусмотрены исключения, поэтому каждую ситуацию оценивают по правилам, установленным для базовой социальной помощи.

Можно ли получить помощь, если есть вторая квартира

По общему правилу, базовую социальную помощь не назначают, если семья имеет в собственности более одного жилого помещения — квартиры или дома.

Однако при подсчете учитывается не вся недвижимость. Например, не принимают во внимание жилье, расположенное на временно оккупированных территориях или территориях боевых действий, а также жилье, уничтоженное или непригодное для проживания в результате войны.

Поэтому наличие второй квартиры не всегда означает автоматический отказ. Если она принадлежит к предусмотренным правительством исключениям, семья может сохранить право на базовую социальную помощь.

Как оформить выплату

Базовую социальную помощь назначает Пенсионный фонд Украины. Обратиться можно в сервисный центр ПФУ, а для тех, кто отвечает условиям электронного оформления, доступно представление через Действие.

Заявление представляет один представитель семьи. При электронном оформлении система определяет ориентировочный размер пособия, после чего совершеннолетние члены семьи должны подтвердить заявление.

Помощь назначается на 6 месяцев, после чего при соблюдении установленных условий ее выплата может быть продлена в пределах срока действия экспериментального проекта.

4500 грн – это базовая величина для расчета. Конечная сумма зависит от состава семьи и ее доходов, а при определении самого права на пособие учитывают также имущество, занятость и другие критерии. Поэтому две семьи с одинаковым количеством людей могут получать разные суммы или одна из них может вообще не иметь права на выплату.

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