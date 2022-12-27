БЭБ и ОГП должны бороться с каналами контрабанды электронных сигарет, ситуация критическая - эксперт

Нелегальный рынок электронных сигарет растет безумными темпами. К концу 2022 года более 50% электронных устройств и курительных смесей ввезены в Украину контрабандой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Сергея Лямца в Facebook.

По его словам, из-за этого государственный бюджет ежемесячно не получает от 280 млн грн в виде налогов. А с 1 января 2023 года после увеличения официальных акцизов потери бюджета будут составлять от 560 до 800 млн ежемесячно.

"С 1 января 2021 г. жидкости для электронных сигарет облагаются акцизом, а производство и продажа жидкости для электронных сигарет возможно только с лицензией. Наверное, авторы изменений в налоговом кодексе и законе Украины рассчитывали легализовать этот рынок и увеличить доходы в бюджет. Но по факту, по меньшей мере 3,5 миллиона электронных девайсов для курения ежемесячно завозятся в Украину контрабандой. Если у легального продавца популярно электронное устройство для курения Elf bar на 1500 затяжек после оплаты пошлины, акциза и уплаты лицензии стоит 370 грн, то нелегальное лишь 200 грн. сигареты государственный бюджет не получает 80 грн. Речь идет как минимум о 280 млн грн контрабандисты этого не делают", - написал эксперт.

столичные киоски, где продаются электронные сигареты без акцизных марок

С января 2023 года власти в три раза повысит официальные акцизы на электронные сигареты. По прогнозам Лямца, судьба контрабандных электронных сигарет еще больше вырастет. Потери госбюджета по разным расчетам будут составлять от 560 млн грн - до 800 млн грн недополученных налогов ежемесячно.

"Рынок электронных сигарет в Украине является одним из крупнейших в мире. Но государство не получает стабильные прибыли, потому что неэффективно борется с нарушителями. Отечественные контрабандисты, ранее нелегально вывозившие производимые в Украину сигареты в Европу, теперь сменили профиль, и "импортируют" электронные сигареты и жидкости Товар едет через границу с Польшей, Словакией, Словенией вопросы в Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу - каким образом в Украину попадают электронные сигареты без оплаты пошлин и без акцизных марок Интересная тема для расследования Бюро экономической безопасности и Генеральной прокуратуры", - добавляет журналист.

Он также считает, что Национальная полиция должна более тщательно бороться с нарушителями в точках продаж. Потому что на улицах Днепра и Киева работают незаконные киоски, продающие электронные сигареты без акцизных марок. А в Одессе и во Львове контрабандные сигареты продаются даже в торговой сети.

скрин одного из многочисленных телеграмм каналов, где торгуют контрабандными электронными устройствами для курения

По его мнению, полиция должна жестче бороться с многочисленными телеграммами по каналам, которые продают нелегальные электронные сигареты даже несовершеннолетним с доставкой через "Новую почту".

"Нужно поддерживать официальных продавцов, и на всех уровнях бороться с нарушителями. Иначе нелегальный рынок победит официальный, и о поступлении в бюджет можно забыть. Речь почти о миллиарде в месяц в перспективе ближайших лет. С контрабандой и продажами нелегальных электронных сигарет и жидкостей к ним, нужно бороться как в свое время с нелегальным игорным рынком", - считает Лямец.