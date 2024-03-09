Бедные также скрывают доходы: новое исследование разрушает теорию имущественного неравенства

Чем больше бедные люди отдаляются от своей бедности и приближаются к сообществу богатых, тем больше они склонны скрывать доход. Таким образом, разница между богатыми и бедными не растет бешеными темпами вследствие глобализации.

Об этом говорится в исследовании экономистов Колумбийского университета и Нью-Йоркского отделения Федеральной резервной системы, долгое время изучавших реальные доходы жителей разных стран мира, пишет Economist.

Ранее считалось, что значительное количество элит в государствах скрывают свои доходы. Они используют "налоговые гавани" и различные способы уклонения от демонстрации своего настоящего богатства. В результате реальная картина богатства и бедности искажена.

Однако, новое исследование обнаружило, что неимущие люди тоже склонны скрывать свое реальное состояние.

"Когда фермер, ведущий натуральное хозяйство, становится собственником малого бизнеса или выходит на рынок и у него появляются более сложные потоки доходов и больше стимулов вводить налоговиков в заблуждение", — отметили в издании.

Для сравнения использовались опросы домохозяйств и реальный показатель ВВП. Если эти данные не совпадают, это указывает на сокрытие дохода.

Если исследовать это как рабочую гипотезу и приложить ее к статистическим показателям, окажется, что неравенство выровнялось гораздо больше между странами, а разница между богатыми и бедными не растет бешеными темпами в результате глобализации.

По мнению исследователей, в результате глобализации сформировался феномен глобального нового среднего класса, который не будет погружен в тотальную бедность в результате финансового кризиса или пандемии.

В то же время, это лишь версия, которая не претендует на стопроцентное отражение глобализационных процессов.

Напомним, из-за войны, которую развязала Россия, около 20 млн украинцев оказались за чертой бедности. Это около 67% населения нашего государства. Таковы данные Института демографии и социсследований.

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