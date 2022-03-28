Беларусь через Украину пыталась незаконно экспортировать удобрения и сталеварную продукцию

Белорусскую продукцию изъято на государственные нужды.
Беларусь через Украину пыталась незаконно экспортировать свою продукцию в другие государства. Вагоны задержали правоохранители.
Об этом сообщили в ДБР.
Работники ДБР обнаружили на железнодорожной станции Коростень 100 вагонов с калийными удобрениями. В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УКУ установлено, что продукция общим весом почти 7 тысяч тонн направлялась от белорусских поставщиков в азиатские страны.
Также работники ДБР заблокировали транзит 2 вагонов стальной продукции общим весом 139 тонн. Товар направлялся из Беларуси по транзиту через Украину заказчикам с севера Африки. Обе поставки должны были быть отгружены заказчикам морским транспортом из украинских портов.
Сотрудники Бюро проинформировали Житомирскую областную военную администрацию о принудительном изъятии вышеупомянутого имущества для государственных нужд.
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