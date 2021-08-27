Беларусь не хочет терять экономические отношения с Украиной — заявление Лукашенко

Беларусь не хочет терять экономические отношения с Украиной — заявление Лукашенко

Президент соседней страны считает Украину "житницей Советского Союза".

Александр Лукашенко заявил, что "не хочет рвать экономические отношения с Украиной". Он отметил, что "несмотря на позицию украинского руководства, Беларусь ведет диалог".

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Беларуси.

"Белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не рвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества. Украинцы — это наши люди", — сообщил Лукашенко.

Также президент Беларуси считает, что "Украина — житница Советского Союза, и будет житницей".

Напомним, четыре страны ЕС обвиняют власти Беларуси в организации бесконтрольного потока нелегалов. Заявление обнародовали Литва, Латвия, Эстония и Польша.

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