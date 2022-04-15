Беларусь повышает цену на сахар, чтобы его не вывозили в Россию

Беларусь повышает цену на сахар, чтобы его не вывозили в Россию

Производители хотят обеспечить, прежде всего, внутренний рынок.

Белорусские производители сахара повысят уровень отпускной цены, чтобы его не вывозили в Россию, где цены вдвое выше и возник дефицит.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление белорусского концерна Белгоспищепром.

"Нынешнее изменение отпускной цены – превентивная мера с учетом сложившейся конъюнктуры рынка. На фоне двукратного ценового разрыва с Российской Федерацией эксперты прогнозируют возможность массового вывоза сахара за пределы Беларуси", – говорится в сообщении.

"Основная задача концерна – обеспечить продуктами питания, прежде всего, внутренний рынок. Сегодня мы отмечаем значительный рост спроса на сахар: если в январе – марте 2021 года на душу населения продавали 1–1,5 пачки сахара в месяц, то в марте этого года на одного человека с полок магазина шло ориентировочно уже 3 кг сахара, и это мы принимаем во внимание не только взрослое население, но и детей раннего возраста", – отметил глава концерна Олег Жидков.

Напомним, российская вице-премьер Виктория Абрамченко заявляла, что РФ производит около 6 млн тонн сахара. За первые две недели войны сахар подорожал на 11%, а объем продаж вырос на 63%.

Россияне уже испытывают действие санкций, введенных против РФ из-за ее войны в Украине. Драки и длинные очереди за сахаром, полые полки в магазинах в отделах личной гигиены и небывалый рост цен.

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