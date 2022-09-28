Белый дом предлагает предоставить Украине $35 миллионов в поддержку ядерной безопасности — CNN

Официальные лица США продолжают внимательно следить за сложными условиями вокруг крупнейшей в Европе атомной электростанции – Запорожской АЭС.

Белый дом обратился к Конгрессу США с предложением включить $35 миллионов в меры по поддержанию ядерной безопасности в Украине в законопроект о краткосрочном государственном финансировании.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя администрации США.

"Это произошло на фоне, когда официальные лица США и их международные партнеры находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможности ядерной катастрофы на оккупированной Россией Запорожской АЭС на юге Украины", — отмечается в сообщении.

Дополнительные средства послужат ужесточению значительной помощи, которую Национальное управление ядерной безопасности США уже предоставило через несколько месяцев после вторжения России в Украину, сказал чиновник.

В частности, предполагается, что эти средства пойдут на помощь Украине в обеспечении ядерной готовности, закупке и обслуживании дополнительных датчиков, оценке и анализе данных, а также обеспечении Нацгвардии Украины защитными возможностями на атомных электростанциях.

В то же время, подчеркивается, что $35 миллионов – это лишь небольшая доля многомиллиардного пакета поддержки Украины, основная часть которого направлена на военную и экономическую помощь.

"Мы работаем с Международным агентством по атомной энергии и украинскими регуляторами энергетики, чтобы убедиться, что нет угрозы из-за расплавления или чего-то другого на станции. Мы будем продолжать это делать, но это то, за чем мы все должны внимательно следить", — сказал Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности.

Напомним, на Запорожской АЭС может увеличиться количество представителей МАГАТЭ.

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