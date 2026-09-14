Бензин A-100 уже 100 грн: какие операторы повысили цены нтопливо 14 сентября

Топливо подорожало / © Associated Press

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Сегодня, 14 сентября 2026 года, самые большие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях составляет около 85,40 грн/литр, дизельного горючего — 96,61 грн/литр.

Об этом сообщает «Главком».

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В сети KLO все топливо подешевело на 1-2 грн/л. В «БРСМ-Нефть» цены на топливо выросли до 50 коп/л. В Socar стоимость бензина A-100 повысилась до 100 грн/л. А в «Укрнафте» бензин A-95+ подорожал сразу на 3 грн/л.

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Сейчас самое дорогое топливо предлагают сети Окко, WOG и Socar, в то время как самые низкие цены традиционно хранятся на АЗС БРСМ-Нефть и «Укрнафта».

© Главком

Цены на топливо в Украине — последние новости

Напомним, по словам директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, в Украине дизель может подорожать ориентировочно на 3 гривны за литр.

Топливный эксперт Дмитрий Леушкин прогнозирует, что в ближайшее время стоимость дизельного горючего в Украине может возрасти.

«Я считаю, что правительство все же примет какие-либо решения по налогам, уменьшение налогов в стоимости горючего. Каким-то образом будут все же дополнительные рычаги по снижению или удержанию цены», — пояснил он.

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