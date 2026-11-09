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Категория
Деньги
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Бензин, дизель и автогаз: сколько стоит топливо на АЗС 9 ноября

После недели удорожания топливо в Украине наконец-то стабилизировалось по цене. Где заправиться дешевле всего?

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Цены на топливо 9 ноября

Цены на топливо 9 ноября / © pexels.com

В понедельник, 9 ноября, топливо в Украине наконец-то перестало дорожать и вошло в фазу затишья. Заправки после повышения цен в воскресенье решили не менять цены с началом рабочей недели. Делимся ценами на топливо на заправках сегодня.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Цены на бензин, дизель и автогаз 9 ноября

OKKO, WOG, SOCAR, «Укрнафта» и UPG не меняли стоимость топлива 9 ноября. Самый дешевый А-95 сегодня можно приобрести по цене 87,90 грн/л на АЗС «Укрнафта». Самый дорогой — за 92,90 грн/л в сетях OKKO, WOG и SOCAR.

В сегменте сжиженного газа, который дорожал всю прошлую неделю, зафиксировалась минимальная цена 58,90 грн/л на «Укрнафте» и максимум 61,90 грн/л на OKKO и SOCAR.

Дизель отдают дешевле всего за 102,90 грн/л на UPG, а дороже всего уже за 110,00 грн/л на SOCAR.

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн

  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн

  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

  • ДТ Pulls: 109,90 грн

  • ДТ Евро: 106,90 грн

  • Газ: 61,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн

  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн

  • ДТ Mustang: 109,90 грн

  • ДТ Евро-5: 106,90 грн

  • Газ: 61,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 103,00 грн

  • Бензин NANO 95: 95,90 грн

  • Бензин А-95: 92,90 грн

  • ДТ NANO Extro: 110,00 грн

  • ДТ NANO: 107,00 грн

  • Газ: 61,90 грн

«Укрнафта»

  • Бензин 95 (Energy): 90,90 грн

  • Бензин А-95: 87,90 грн

  • Бензин А-92: 85,90 грн

  • ДТ (Energy): 105,90 грн

  • ДТ: 103,90 грн

  • Газ: 58,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн

  • Бензин UPG 95: 91,90 грн

  • Бензин A-95: 88,90 грн

  • ДТ upgDIESEL: 105,90 грн

  • ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн

  • Газ: 59,90 грн

Сколько может стоить дизель зимой

Напомним, в феврале 2027 года стоимость дизельного топлива в Украине может существенно вырасти и достичь 115–120 грн за литр по базовому прогнозу, а при негативном сценарии — приблизиться к 140–145 грн.

В то же время бензин, по оценкам генерального директора Prime Group и топливного эксперта Дмитрия Леушкина, будет стоить ориентировочно на 10 грн дешевле дизеля.

Ключевыми факторами роста цен эксперт называет повышение акцизов, военные конфликты, колебания котировок гривны, стоимость нефти, налоговые изменения и общую ситуацию на мировом рынке. Кроме того, ожидаются тяжелая зима и противодействие РФ, которые также оказывают давление на международные котировки.

Сценарий с ценой 140–145 грн за литр Леушкин считает менее реалистичным и возможным только в случае ориентира на текущие европейские пиковые показатели, которые достигают 2,8–2,9 евро за литр. По его словам, отметка в 115–120 грн/л наиболее вероятна для зимнего периода.

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