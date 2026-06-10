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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Бензин и дизель дешевеют: цены на топливо на АЗС 10 июня

В Украине продолжается коррекция цен на АЗС: некоторые сети снизили стоимость бензина и дизеля.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Автозаправка

Автозаправка / © Associated Press

Ведущие сети автозаправочных станций Украины 10 июня пересмотрели стоимость топлива. В среднем литр бензина А-95 стоит 75,91 грн, а дизельное топливо — 83,98 грн за литр.

Об этом сообщает «Главком».

Большинство крупных операторов АЗС скорректировали свои ценники. Заметнее всего подешевел автогаз — в некоторых сетях его стоимость уменьшилась на 1 грн за литр. Отдельные компании также снизили цены на дизельное топливо и ДТ+ на 2 грн/л. Кроме того, в ряде сетей бензин А-95+ стал доступнее почти на 3 грн за литр.

Самые высокие цены на бензин и дизельное топливо сейчас зафиксированы на АЗС сетей ОKKO, WOG и Socar. В то же время самые выгодные предложения для водителей на «Укрнафте» и «БРСМ-Нафте».

Цены на топливо 10 июня 2026 года

UPG

  • А95 — 74,90 грн/л

  • А95+ — 76,90 грн/л

  • ДТ — 81,90 грн/л

  • ДП+ — 83,90 грн/л

  • А100 — 84,90 грн/л

  • А92 — отсутствует

  • Газ — 43,90 грн/л

ОККО

  • А95 — 78,90 грн/л

  • А95+ — 81,90 грн/л

  • ДТ — 86,90 грн/л

  • ДП+ — 89,90 грн/л

  • А100 — 88,90 грн/л

  • А92 — отсутствует

  • Газ — 46,90 грн/л

WOG

  • А95 — 78,90 грн/л

  • А95+ — 81,90 грн/л

  • ДТ — 86,90 грн/л

  • ДП+ — 89,90 грн/л

  • А100 — 88,90 грн/л

  • А92 — отсутствует

  • Газ — 46,90 грн/л

KLO

  • А95 — 70,90 грн/л

  • А95+ — 75,40 грн/л

  • ДТ — 81,40 грн/л

  • ДП+ — 83,90 грн/л

  • А100 — 82,50 грн/л

  • А92 — 67,90 грн/л

  • Газ — 43,40 грн/л

SOCAR

  • А95 — 78,90 грн/л

  • А95+ — 82,90 грн/л

  • ДТ — 87,90 грн/л

  • ДП+ — 90,90 грн/л

  • А100 — 88,90 грн/л

  • А92 — отсутствует

  • Газ — 46,90 грн/л

«Укрнафта»

  • А95 — 74,90 грн/л

  • А95+ — 77,90 грн/л

  • ДТ — 82,90 грн/л

  • ДП+ — 84,90 грн/л

  • А100 — отсутствует

  • А92 — 69,90 грн/л

  • Газ — 44,90 грн/л

«БРСМ-Нафта»

  • А95 — 73,99 грн/л

  • А95+ — отсутствует

  • ДТ — 79,99 грн/л

  • ДТ+ — отсутствует

  • А100 — отсутствует

  • А92 — отсутствует

  • Газ — 43,49 грн/л

Напомним, эксперт Дмитрий Леушкин прогнозирует, что в августе — октябре цены на топливо в Украине могут вырасти до 95 грн за литр. Среди основных факторов риска он называет геополитическую нестабильность и колебания цен на нефть. Учитывая зависимость украинского рынка от мировых тенденций, обострение ситуации на Ближнем Востоке и возможные перебои в работе Ормузского пролива могут повлечь новое подорожание топлива, несмотря на текущее снижение цен.

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Дата публикации
Количество просмотров
167
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