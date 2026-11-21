Бензин подешевел / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 21 ноября, самые большие сети АЗС Украины обновили цены на горючее. У нескольких операторов подешевели бензин и дизель.

Об этом сообщает "Главком«.

Реклама

В сети UPG бензин А-95 подешевел на 1 грн/л — до 82,90 грн. Такая же смена произошла с премиальным А-95+, который теперь стоит 84,90 грн/л. Бензин А-100 снизился в цене на 1 грн — до 95,90 грн/л. Стоимость обоих видов дизельного горючего и автогаза не изменилась.

Реклама

В Окко обычное дизельное топливо подешевело на 1 грн/л — до 102,90 грн, а премиальный дизель — до 105,90 грн/л. В то же время бензин А-100 подорожал на 2 грн — до 98,90 грн/л. Цены на А-95, А-95+ и автогаз остались прежними.

В WOG бензин А-95 подешевел на 2 грн/л — до 87,90 грн, А-95+ — на 1 грн, до 91,90 грн. Стоимость А-100 снизилась на 1 грн — до 98,90 грн/л. Дизельное топливо, премиальный дизель и газ продают по предварительным ценам.

У Socar бензин А-95 и А-95+, обычный и премиальный дизель подешевели на 1 грн/л. А-100 снизился в цене на 2,10 грн — до 99,90 грн. Автогаз подорожал на 1 грн — до 64,90 грн/л.

В «Укрнафте» А-95 и А-95+ стоят по 82,90 грн/л. Обычный дизель подешевел на 1 грн — до 98,90 грн, премиальный — на 3 грн, до 98,90 грн/л. Бензин А-92 снизился в цене на 2 грн — до 80,90 грн. Стоимость газа не изменилась.

Реклама

В KLO цены на топливо остались на уровне предыдущего дня. Бензин А-95 стоит 83,40 грн/л, А-95+ — 89,60 грн, дизель — 99,90 грн, премиальный дизель — 103,90 грн. А-100 продают за 97,90 грн, А-92 — за 82 грн, автогаз — за 63,40 грн/л.

Ранее экономисты рассказывали о подорожании топлива до конца 2026 года. В частности, доктор экономических наук Елена Нусинова отметила, что дальнейшая динамика цен на топливо будет зависеть от мирового энергетического рынка, безопасности судоходства на Ближнем Востоке и стоимости импортного топлива.

Новости партнеров

Новости партнеров